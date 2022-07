Les tendances mode à Osheaga

Le festival de musique Osheaga, c’est des bonnes tounes, des foules, mais aussi…de beaux looks! Voici un portrait des tendances mode en cette première journée de festivités.

Esthétique Euphoria

La populaire série américaine Euphoria a inspiré de nombreux.ses festivalier.ère.s dans leurs choix de vêtements, mais aussi dans leurs maquillages. Comme dans l’émission, on retrouve, au parc Jean-Drapeau, beaucoup de brillants, de paillettes et de couleurs pastel.

Photo de Cece, Amélie et Laura – Crédit photo : Josie Desmarais Photo de Rose – Crédit photo : Josie Desmarais

Le look rétro

Beaucoup d’oshéagien.ne.s ont trouvé quelques de leurs articles mode ou l’intégralité de leurs kits en friperie. Ces personnes ont mentionné à Métro que de cette manière, iels sauvent des coûts et portent des morceaux uniques, qui ont un look réto-glam.

Photo de Matt, Alessia, François, Sabrina et Justice – Crédit photo : Josie Desmarais Photo de Emma – Crédit photo : Josie Desmarais

Les ensembles coordonnés

Photo de Aleric, Sabrina, Marie-Lise et Steve – Crédit photo : Josie Desmarais

Ces fameux ensembles, dont le haut et le bas partagent un même motif, une même couleur ou un même tissu font fureur. Cette tendance permet de s’habiller facilement tout en ayant l’air stylé. Dans les choix populaires en cette journée festive, beaucoup de motifs éclectiques, de flamants roses et de couleurs.

Le transparent

Photo de Kat – Crédit photo : Josie Desmarais

Il y a autant de bruit sur l’île Sainte-Hélène aujourd’hui que de morceaux de vêtements transparents à Osheaga. Que ce soit des hauts transparents qui laissent paraître un top ou des pantalons qui laissent paraître un sous-vêtement, cette tendance aux allures de pop stars fait sa marque. Malgré l’apparence glam du look, certaines festivalières ont trouvé ce pantalon sur Amazon ou encore Shein pour moins de 20$.

Le début des années 2000

Photo de Roxane – Crédit photo : Josie Desmarais

Les petites barrettes et les élastiques de couleurs sont de retour! Ces accessoires complètent en effet les looks inspirés du début des années 2000: jean taille basse, t-shirts courts, bijoux colorés et cheveux attachés. C’est le temps de ressortir vos boîtes de souvenirs et de rocker leurs contenus.

Les festival se déroule du 29 juillet au 31 juillet au parc Jean-Drapeau.