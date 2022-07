Le Tétreau de Rainbow

Rainbow illumine de son flamboyant sourire fuchsia l’univers des drag queens de Montréal depuis 11 ans maintenant. C’est notamment à la Place Versailles de son quartier bien-aimé, Tétreaultville, que Frédérick Sylvestre, qui personnifie la drag « de renommée municipale », puise de l’inspiration pour ses numéros, qu’il n’écrit pas, misant sur son talent d’improvisateur. «Ça me vient on the spot».

Celui qui s’est retrouvé en lice au plus récent Gala les Olivier dans la catégorie Podcast humoristique sans script de l’année, pour son émission Entre 2 lèvres, coanimée avec sa chum Mona de Grenoble, fait part de ses endroits de prédilection à Tétreaultville. Et rappelons qu’avec son alter ego Rainbow, l’humour n’est jamais loin.

L’Œufrier, pour bruncher

La destination brunch de Rainbow est évidente : « Je suis team L’Œufrier à fond la caisse! Pour l’originalité du menu et les noms complètement absurdes. Chaque fois que j’y vais, je sais que je vais rire en regardant le menu». Ne boudons pas notre plaisir et allons-y de quelques savoureux exemples : Rollande vend sa roulette à Hollywood Beach, Les dindes sauvages en cavale à Bromont, Justin en calèche à Ottawa… Et au diable le mal de ventre pendant deux jours! Rainbow tripe sur les assiettes beaucoup trop garnies de la place.

Le parc de la Promenade-Bellerive, pour se détendre

Dans la vie de quartier de la drag, rien de mieux que le parc de la Promenade-Bellerive pour chiller. «C’est magnifique. C’est super relaxant et facilement accessible. La piste cyclable s’y rend. Tu peux faire du sport autant que regarder des spectacles. Il y a de la danse aussi.» En prime, «il y a une petite épicerie juste en face qui a des comptoirs de prêt-à-manger vraiment cool ». Parfait pour déguster son plat à emporter en contemplant le fleuve.



8300, rue Bellerive

Hoche Glacé, pour assouvir ses envies de sucré

Tourbillons mangue, gâteau à la vanille et chocolat noir, matcha et pistaches, pâte à biscuits, avoine et noix… les parfums des crèmes glacées maison de Hoche Glacé font saliver! «C’est border line de Tétreau. Comme je suis fièrement intolérant au lactose, je l’aime, parce que c’est végane. Ça rend mes soirées plus agréables.» En effet, recettes sans gluten ou végétaliennes figurent au menu exquis. On peut même prolonger le plaisir à la maison avec les gâteaux glacés.



2225, avenue Bennett

Place Versailles, pour rigoler (et s’inspirer)

Une virée à ce centre commercial au nom monarchique est pour Rainbow une réelle partie de plaisir. «J’adore la Place Versailles! [Emphase sur le “o”, précise-t-on.] Ça me fait rire.» Et point de vue création, ses errances dans ce temple du consumérisme se révèlent certaines fois fort fécondes. «Je peux entendre un bout de conversation qui n’a pas rapport ou qui me fait rire, et ça me crée mon matériel».



7275, rue Sherbrooke Est