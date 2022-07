Virée à Verdun avec Tranna Wintour

Elle est drôle, brillante, stylée, et il se pourrait bien que vous la croisiez dans Verdun. L’humoriste bilingue, candidate de la saison 2 de Big Brother, partage avec nous ses endroits coups de cœur dans le quartier qui l’a séduite il y a trois ans.

Pavillon snack-bar

L’endroit fétiche de l’humoriste est le Pavillon snack-bar : «C’est vraiment la place idéale pour des meetings ou juste pour faire un petit catch up avec des ami.e.s», dit-elle. L’endroit sert des brunchs, des collations, du café et des cocktails.

On retrouve notamment sur la carte le Thé glacé Verdun by the river (vodka, rhum, téquila, gin, triple sec, limonade maison et coke) et le Cosmo Wellington (vodka, triple sec, jus de canneberge et jus de lime).

Gracieuseté du Pavillon snack-bar / Crédits photo à droite : Colin Maclean

Adresse: 5200, rue Wellington, Montréal (Québec) H4H 1M9

Le bord de l’eau

Parmi ses emplacements favoris pour relaxer, comme beaucoup de Verdunois, Tranna pointe le bord de l’eau, de l’autre côté du boulevard LaSalle : «J’adore la piste cyclable, il y a tellement de beaux spots pour arrêter. C’est là où il y a tous les surfeurs aussi et tout le beau monde qui jouent au volley-ball. Toutes les personnes hot de Verdun sont là!» Si vous aimez prendre l’air en zieutant le fleuve ou ceux et celles qui affrontent les vagues, c’est l’endroit où vous poser.

Adresse: près de la Verdun Beach

Bar Palco

Que vous ayez envie de voir un show, de papoter tranquillement avec des amis ou de virer sur le party, Palco, c’est la place à Verdun! Tranna aime pouvoir s’y présenter autant lorsqu’elle se «chix» que lorsqu’elle est plus relax : «Je trouve juste que c’est vraiment charmant, c’est pas prétentieux du tout, mais il y a quand même un style et les cocktails sont vraiment bons.» Sept cocktails signatures sont au menu, dont le Wellingtan (voyons le Verdun Luv!), composé de brandy St-Rémy, crème de mûres, vermouth sec, amer Angostura et un spray de Laphroaig.

Gracieuseté du Bar Palco, / Crédits photo : Caroline Perron

Adresse: 4019, rue Wellington, Verdun (Québec) H4G 1V6

Alice & Theo

Coup de cœur sucré, la pâtisserie et crèmerie créative sert de la crème glacée maison aux saveurs hors du commun. En vedette: crème de cassis (cassis, liqueur de cassis – contient de l’alcool et de la crème), sorbet rose (framboise, litchi et eau de rose) et rhum épicé (rhum, raisins secs et épices).

Gracieuseté de Alice&Theo

Adresse: 3870, rue Wellington, Verdun (Québec) H4G 1V2

Les bons débarras

Lorsqu’on lui demande ses activités préférées dès qu’elle a un dimanche après-midi de libre, l’artiste nous répond que c’est de marcher sur la rue Wellington, simplement, puis de s’arrêter dans des boutiques de livres et de vinyles usagés. Dans le coin, elle affectionne particulièrement la boutique Les bons débarras, où elle dit dénicher de petits trésors.

Gracieuseté de Les bons débarras

Adresse: 4646, rue Wellington, Verdun (Québec) H4G 1W9

Janine café

Pour bruncher, c’est vers le Janine café que Tranna met le cap. Le resto au décor chaleureux et au menu coloré a conquis les yeux et le ventre de Tranna : «C’est vraiment cool comme atmosphère. Il y a une petite vibe rétro qui est vraiment nice et la bouffe est vraiment bonne.» La place sert autant des viennoiseries que des assiettes déjeuners telles que la gaufre et poulet frit avec yogourt harissa, purée de mangue et miel ainsi que leur adaptation du pain doré : le doré (pain brioché doré, beurre de banane, crème mascarpone, banane et popcorn caramélisé aux pacanes).

Adresse: 3900, rue Wellington, Verdun (Québec) H4G 1V3

Ce qui manque

Tranna aimerait qu’une salle de spectacles ouvre à Verdun pour faire des shows d’humour auprès des siens et pouvoir elle aussi prendre place dans le public. Elle ajoute qu’un club pour faire des partys de danse queer, ouvert à toustes, aurait probablement un écho auprès de la communauté verdunoise.