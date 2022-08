La vie de quartier selon Elisa C-Rossow

La designer des stars Elisa C-Rossow, qui fait de l’intemporel sa marque de commerce, a inauguré son nouvel atelier en février dernier dans Pointe-Saint-Charles. Alors qu’elle se reconnaissait moins dans «les tours de condos et les restaurants qui [avaient] commencé à popper» autour de son ancien atelier, elle a migré vers l’ouest et ne le regrette pas du tout. Découvrez ses repères favoris dans le coin.

«Pointe-Saint-Charles, c’est tellement un beau quartier, la population est diversifiée. C’est le fun de voir tant des familles que des plus vieux. C’est un quartier au bel équilibre.» En prime, ses nouveaux quartiers généraux sont encore plus faciles d’accès pour ses clientes qui arrivent de la Rive-Sud ou de l’Ouest-de-l’Île.

Kiosque du marché Atwater. Crédit photo : Rosalie Parent, Marchés publics de Montréal

Manifestement, les rapports humains chaleureux priment dans la vie de l’artiste du vêtement, qui les cultive notamment avec les maraîchers exposant leurs aliments frais au marché Atwater. «Ça fait partie du concept de consommer localement. J’aime rencontrer la personne qui a fait pousser mes légumes. C’est la même raison pour laquelle les gens viennent me voir: ils aiment rencontrer la personne qui a fait leur manteau.»

138, avenue Atwater

La designer est une véritable adepte de cette maison du sandwich carné généreusement garni, situé à deux pas de son atelier. «Pour les sandwichs, c’est extraordinaire. Je suis vraiment fan!» Et si le ventre nous en dit, pourquoi ne pas succomber à leurs viennoiseries, rehaussées d’un espresso corto?

2483, rue du Centre

Crème glacée végétalienne au matcha et aux fraises du café Florence, dans Pointe-Saint-Charles. Crédit photo : Alice Jemtrud

Pour Elisa, ce café est une destination de choix pour les «petits snacks». Car, en plus des sandwichs, figurent au menu focaccias, pâtisseries et crème glacée molle maison. Si vous avez un faible pour ce délice glacé estival, soyez prévenu, les cornets spiralés du Florence vous donneront envie de vous y ruer dans les secondes! Matcha et fraise, orange sanguine et pamplemousse, caramel salé et Oreo: les parfums alléchants varient d’une semaine à l’autre, et on fait la part belle aux options véganes!

2425, rue du Centre

Gourmande, Elisa? C’est ce que laissent présumer ses repères de prédilection – «je me rends compte qu’on est beaucoup dans la bouffe!» –, dont fait partie l’épicerie de quartier L’Avant Goût, qui propose une copieuse sélection de produits locaux et du terroir, et ce, pour toutes les assiettes: produits frais de la mer, viandes, fromages et charcuteries côtoient produits végétariens, végétaliens et sans gluten.

2126, rue du Centre

Le canal de Lachine, dans les secteurs de Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri. Crédit photo : Parcs Canada

Comme bon nombre de ses concitoyens et concitoyennes, l’artiste est sous le charme de ce cours d’eau navigable ponctué d’écluses. «Ça fait longtemps que je suis près du canal de Lachine; avant, j’ai été un peu plus dans l’ouest, puis je me suis rapprochée. Je trouve que c’est tellement agréable de voir de l’eau, tout simplement. De pouvoir passer le petit pont, même l’hiver. Tu vois les canards marcher sur la glace. C’est juste agréable.»