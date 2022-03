Diane Dufresne et Pierre Kwenders à Fierté Montréal

Le festival Fierté Montréal vient d’annoncer les premiers noms de sa 15e édition, qui se tiendra du 1er au 7 août 2022 sur l’Esplanade du Parc olympique, site principal, ainsi que dans le Village et au centre-ville.

La programmation

Le spectacle d’ouverture, le 3 août, réunira l’auteur-compositeur et DJ montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders et la légendaire chanteuse Diane Dufresne.

Le 6 août se tiendra la soirée FeminiX qui célèbre les femmes de la diversité sexuelle et de genre. La rappeuse queer et féministe montréalaise Calamine ainsi que l’auteure et compositrice-interprète de langue atikamekw Laura Niquay y performeront.

Le festival se réserve une tête d’affiche internationale pour son spectacle de clôture. C’est l’auteure et compositrice-interprète brésilienne Pabllo Vittar, la drag-queen la plus suivie sur les médias sociaux du monde entier avec 35 millions d’adeptes, nommée «leader de la prochaine génération» par le magazine TIME, qui clora les festivités le dimanche 7 août à 19h.

D’autres noms seront prochainement annoncés.

Un nouveau lieu

Tous ces artistes se produiront sur la grande scène TD de l’Esplanade du Parc olympique. Il s’agit d’un nouveau lieu, choisi dans un souci d’améliorer l’expérience festivalière et de répondre à la popularité grandissante du festival, alors qu’au cours des années précédentes, les spectacles du festival se tenaient dans le parc des Faubourgs.

«Nous sommes très heureux.euses que Fierté Montréal trouve sa place au Parc olympique, et ce, pour plusieurs années à venir», indique Sonia Provençal, directrice du développement commercial et de la programmation au Parc olympique.

Un volet virtuel du festival sera aussi accessible sur les diverses plateformes web de Fierté Montréal.

«Quel bonheur que de planifier – enfin! – les retrouvailles des communautés 2SLGBTQI+ dans des lieux inclusifs, accessibles et à la hauteur de nos ambitions. Nous planifions une édition résolument festive qui sera marquée par la découverte ou la redécouverte d’artistes d’ici et d’ailleurs», a dit Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.