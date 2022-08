L’hydrothérapie guidée, quessé ça? 

Voyons, est-ce qu’on a vraiment besoin d’instructions pour aller relaxer? C’est la première chose qui est passée dans notre esprit quand on a appris que le Scandinave Spa lançait un nouveau concept, l’hydrothérapie guidée. Eh bien, la réponse, c’est oui, un peu!

C’est que pour profiter pleinement de l’hydrothérapie, on devrait passer 15 minutes dans un sauna ou un bain vapeur, puis 30 secondes dans un bain froid et, enfin, prendre 15 minutes pour se détendre. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes: après 10 minutes à suer comme des cochons, on se jette dans l’eau glacée pendant cinq secondes et on se satisfait de notre parcours semi-complet.

Les deux succursales québécoises du Scandinave Spa – dans le Vieux-Montréal et au Mont-Tremblant – offrent donc désormais de se faire guider par Scott Simons, histoire de vivre la vraie de vraie expérience thermale. Professeur de yoga et de méditation, coach santé ainsi qu’entraîneur personnel, il se spécialise dans le bien-être depuis 20 ans.

Une expérience méditative

Ses connaissances sont bien utiles quand vient le temps de guider un petit groupe à travers un parcours d’hydrothérapie, comme Métro a pu le vivre. Scott Simons nous invite à nous concentrer sur notre respiration, à garder le dos droit et à détendre nos muscles pour oublier la chaleur qui nous étouffe et réussir à la subir jusqu’au bout dans un état presque méditatif.

Le principe reste le même dans le froid: sa voix apaisante incite à miser sur nos inspirations et expirations tout en relâchant nos épaules et notre mâchoire, de quoi survivre à 30 secondes d’immersion glaciale. L’expérience se conclut avec une méditation guidée assez classique et efficace, offrant un sentiment de détente totale.

Si c’est une très belle manière de découvrir tout le potentiel des bains thermaux, les gens qui sentent la pseudoscience de loin doivent déjà avoir les narines qui frétillent. À travers des conseils pertinents, le guide lance aussi des phrases sur la «sagesse des cellules» et prétend que la «respiration guérit tout». C’est un discours dont on peut bien se passer, d’autant plus qu’on perd l’occasion de vanter des bienfaits réels de la détente.

Reste que, même si ça ne prend pas un doctorat en spa pour profiter de l’expérience thermale, une fois qu’on a assisté à l’hydrothérapie guidée, on garde en tête quelques conseils pour les ressortir lors de notre prochaine séance dans un sauna. Autrement dit, c’est une façon d’apprendre à faire le parcours correctement, en pensant à sa détente plutôt qu’à son inconfort face aux températures extrêmes.

L’hydrothérapie guidée est offerte en formule évènementielle aux deux succursales du Scandinave Spa. À Montréal, l’expérience sera offerte les 9 et 23 août à 17h, tandis qu’à Tremblant, ce sera les 12 et 24 août à 18h. Pour rester au courant des prochaines dates à venir, il faut suivre le spa sur les réseaux sociaux.