Cette jolie «shoebox» de Rosemont vaut le coup d’oeil!

L’intérieur charmant de cette demeure à vendre dans Rosemont prouve qu’il ne faut jamais se fier aux premières apparences.

Construite en 1915, cette shoebox complètement rénovée compte six pièces, dont trois chambres à coucher et deux belles salles de bain.

Même si elle a l’air toute petite vue de l’extérieur, il n’en est rien. À l’intérieur, tout est lumineux et ça donne une impression de grandeur.

Tout de suite, on entre dans un beau rez-de-chaussée moderne et à aire ouverte. La cuisine et la salle de séjour joliment agencées dans des tons de blanc donnent déjà envie de cuisiner du Trois fois par jour dans le confort le plus total.

La salle à manger et la cuisine. PHOTO : Groupe Immobilier Londono Inc. L’entrée de la maison: tout est blanc ! PHOTO : Groupe Immobilier Londono Inc.

La visite se poursuit au sous-sol très vaste qui peut facilement être converti en salon ou en salle de jeux, selon ses envies.

En outre, on jouit d’un bel emplacement, à quelques minutes en voiture de la station de métro L’Assomption et du Jardin botanique.

Bref, c’est parfait pour un couple qui cherche une coquette maison pour y faire un petit nid de bonheur.

C’est certain qu’il faudra vivre avec le peu d’espace autour de la maison logée entre deux résidences, mais tout de même, le potentiel est là. Il y a quand même un stationnement!

En plus, elle est vendue en dessous du prix médian des unifamiliales du quartier.

· Prix demandé: 539 000 $

Voyez les photos du 6574, 24e Avenue représenté par le courtier Jeremy Benaroch de Groupe immobilier Londono.