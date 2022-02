Michel Côté vend son immense maison d’Outremont 

L’acteur québécois Michel Côté a mis en vente sa grande demeure d’Outremont et elle est pas mal plus cossue que la taverne de Broue.

Construite en 1913, cette maison de quatre étages et 7000 pieds ne comprend pas moins de 21 pièces. On y trouve notamment cinq chambres, deux salles de bain, deux salles d’eau et un vaste sous-sol aménagé.

L’acteur Michel Côté (Broue, Omertà) et à sa conjointe, la comédienne Véronique Le Flaguais (Rumeurs, Les Filles de Caleb), y ont vécu pendant plusieurs années.

La maison est décrite comme une «véritable oasis de paix et de quiétude» et on comprend pourquoi. À lui seul, l’escalier majestueux à l’entrée donne le ton.

Le rez-de-chaussée offre beaucoup d’espaces de séjour, dont une cuisine avec coin repas, un salon et une belle salle familiale en enfilade. Le tout avec fenestration généreuse et vue sur la nature environnante. Rien de moins.

La chambre principale et sa prestigieuse salle de bain attenante sont situées au deuxième étage. Les puits de lumière et le plafond cathédrale ensoleillent l’étage toute l’année.

Comble du luxe, vous pourrez aussi profiter d’un cellier au sous-sol pour abriter vos plus grands crus.

Une chambre reconvertie en bureau, dans la maison dans laquelle Michel Côté demeurait.

Avec sa grande cour et son jardin verdoyant, il y a en masse de place pour se dégourdir les jambes. Un parc avec une patinoire et un terrain de tennis est aussi accessible à partir du jardin.

L’emplacement est un atout considérable: la résidence est située dans un quartier verdoyant au riche patrimoine architectural. L’avenue Laurier et le parc du Mont-Royal sont aussi à distance de marche.

Attendez-vous toutefois à débourser plus de trois millions de dollars… soit la moitié du budget de production du film De père en flic, réalisé en 2009.

Voyez les photos de cette maison représentée par la courtière Marie Sicotte de l’agence Groupe Sutton Centre-Ouest.

Prix demandé: 3 195 000 $