Photo: Via Capitale Rive-Nord/Centris

Ce triplex rose est en vente dans Villeray et Cendrillon en rêve

Est-ce une maison de Barbie? Un ancien magasin de jouets? Un repère de princesses de Disney? Rien de tout ça. Juste un triplex résidentiel très coloré à vendre dans Villeray.

Cette propriété construite en 1910 ne surprend pas que par sa façade aussi rose que les perruques de Nicki Minaj. Le hall d’entrée du rez-de-chaussée débouche aussi sur des corridors couleur barbe à papa et des murs violets ou jaune banane. C’est qu’il hébergeait autrefois une garderie.

Dans cette unité que les futurs propriétaires peuvent habiter dès maintenant, on trouve trois chambres à coucher, une salle de bain et un grand salon double. Quant à la cuisine adjacente… Elle est plutôt standard et sans artifices, ironiquement.

Les couleurs des deux logements de trois pièces et demie à l’étage sont plus modérées. Les murs sont d’un blanc plus contemporain. Des locataires y résident actuellement.

Parmi les atouts, on compte un beau balcon rose, évidemment, pour boire des daiquiris aux fraises tout l’été, des planchers de bois franc, un garage double détaché, une cour à l’arrière tapissé qui empêchera les enfants de se blesser et la proximité avec la station de métro Jean-Talon.

On aime aussi les boiseries au plafond et les belles colonnes à l’entrée des pièces qui ajoutent un certain cachet.

Si vous n’aimez pas le rose ou le style Polly Pocket, vous n’avez qu’à repeinturer. Sinon, rien de trop farfelu à signaler.

Prix demandé: 895 000 $.

Voyez toutes les photos du 7245-7249, avenue De Chateaubriand, représenté par Via Capitale.

La façade de ce triplex à vendre dans le quartier Villeray à Montréal est toute rose.

Le corridor du triplex, tout de rose bonbon. Une vraie maison de poupée.

Le salon de la première unité de logement : il y a des murs turquoises et violet. Barbie, est-ce toi ?

Le balcon du triplex (bonjour le rose) à vendre dans Villeray.

Une salle du triplex, avec un mur vert.

La salle de bain est verte et bleue.

La cuisine du triplex rose en vente à Villeray.

Une salle avec des colonnes du triplex rose à Villeray. Bonjour les princesses!

La salle de séjour d’un des logements du triplex rose.

Une chambre du triplex rose à vendre dans Villeray, dans un des trois logements.

Une salle de bain d’un des trois logements du triplex rose en vente à Villeray.

Encore une fois, on peut voir qu’un des logements du triplex aborde lui aussi la thématique rose !

Décidément, les anciens propriétaires ayant décoré la salle de séjour d’un des logements du triplex voyaient la vie en rose.

Le hall d’entrée du triplex.