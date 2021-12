5 plantes parfaites pour ta petite salle de bain sombre et humide

Vous souhaitez transformer votre salle de bain en petit paradis tropical, mais vous habitez dans un appartement où la superficie, la luminosité et la circulation d’air laissent à désirer? Pas de panique, on a des solutions vertes pour vous!

Voici 5 plantes qui tolèrent l’obscurité et qui adorent l’humidité.

Sansevière

Photo : Severin Candrian/Unsplash

Aussi appelée «langue de belle-mère», cette plante est l’une des plus faciles à vivre (contrairement à certaines belles-mères!), et ce, dans n’importe quelle condition. De plus, comme elle pousse à la verticale, elle ne prend pas trop de place au sol. Ses feuilles aideraient même à filtrer les toxines dans l’air. Pratique quand on n’a pas de fenêtre dans la salle de bain!

Pothos

Photo : Curology/Unsplash

Avec ses feuilles d’un vert brillant en forme de cœur, le «lierre du diable» est divin (#DivinEnDiable). Cette plante grimpante adore l’humidité, n’a pas besoin d’être arrosée fréquemment, elle tolère à merveille la faible luminosité (mieux que le philodendron, soit dit en passant), et possède des vertus dépolluantes. Bref, la coloc idéale!

Calathea

Photo : Severin Candrian/Unsplash

Ce sont ses feuilles aux formes géométriques et aux couleurs éclatantes (vert foncé d’un côté et pourpre de l’autre) qui caractérisent le calathea. En plus de se démarquer des classiques plantes vertes de salle de bain, comme la fougère ou le lierre par exemple, elle demande très peu d’entretien, outre un taux d’humidité élevé, alors n’hésitez pas à prendre de longues douches chaudes en sa présence!

Tillandsias

Photo : Unsplash

Mieux connus sous le nom de «plantes aériennes» (ou «filles de l’air»), les tillandsias n’ont pas besoin d’être plantés dans la terre, car elles absorbent l’humidité dans l’air par leur feuillage, et non leurs racines. Ainsi, plus il y a d’humidité, plus elles sont heureuses! Bref, laissez aller votre créativité et intégrez-les de façon originale dans votre décor.

Chlorophytum comosum

Photo : Lucian Alexe/Unsplash

La plante araignée demande un peu plus de luminosité que les autres, mais elle vous le rendra bien en produisant de nouvelles pousses, que vous pourrez transplanter pour obtenir des bébés plantes. Ainsi, après quelque temps, vous aurez assez de boutures pour garnir votre appart au grand complet… à condition de ne pas avoir peur des araignées (wink-wink).

Pas de voiture, pas de problème!

Voici trois adresses montréalaises qui offrent la livraison à domicile :



– Jardin de Mathilde

(Deux boutiques: Rosemont et Plateau)



– Stemhaus

(Service de livraison durable de plantes en pot à domicile)



– Vertuose

(Deux boutiques: Mile End et Saint-Bruno)