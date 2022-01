Une vue d'ensemble. On y voit la cuisine, la salle à manger et le salon.

On a déniché le condo de Dan Humphrey de «Gossip Girl» à Montréal

Comme le loft de Dan Humphrey dans la série Gossip Girl, ce chic condo urbain en plein cœur de Montréal imite à merveille l’ambiance branchée de New York. Mais il n’est (vraiment) pas donné.

Cette majestueuse unité urbaine et lumineuse avec vue sur la ville est en vente aux Lofts Southam, dans l’arrondissement Ville-Marie. Il comporte deux chambres à coucher et deux salles de bain.

La vibe new-yorkaise frappe dès le premier coup d’oeil: murs en briques, sol en béton poli, bibliothèques encastrées et hauts plafonds. La totale.

La propriété de 1713 pieds carrés vient avec les électroménagers, un lit escamotable, des planchers chauffants et une grande pièce-penderie adjacente à la chambre principale.

Cette dernière comprend aussi une salle de bain attenante avec sol chauffant, douche indépendante, bain thérapeutique et évier double.

Une fois la routine beauté terminée, pourquoi ne pas passer au salon et à la cuisine?

Les bouquineurs seront d’abord ravis de monter dans l’échelle fixée au mur de la salle de séjour pour sélectionner leurs ouvrages favoris.

Le salon.

Dans la cuisine, on trouve un îlot central avec four encastré et comptoirs en marbre. Beaucoup d’espace de rangement est à la disposition des cuistots.

Bien entendu, tous les avantages de la vie de condo sont là. Les prochains propriétaires pourront profiter d’aires communes diverses, dont une salle d’exercice, une table de billard, une salle divertissement ainsi qu’une terrasse munie d’un barbecue double, de chaises longues, de tables pour profiter des derniers rayons estivaux.

Aussi inclus: un casier de rangement et un espace de stationnement intérieur. Pas plate quand les bancs de neige enterrent les rues.

Prix demandé: 1 245 000 $.

Voyez les photos du 1070, rue De Bleury représenté par la courtière indépendante Marie-Yvonne Paint de l’agence Royal LePage Héritage.



Une vue d’ensemble. On y voit la cuisine, la salle à manger et le salon.

Une vue d’ensemble du salon et de le salle à manger, vu d’un coin de la pièce.

Le salon avec une vue d’ensemble.

Le salon utilisé ici comme salle de séjour.

Le salon.

La salle de bain (attenante à la chambre à coucher principale).

La salle de bain attenante à la chambre principale.

La salle à manger.

Une vue d’ensemble de la salle à manger et de la cuisine.

La cuisine , avec le corridor et la porte d’entrée en arrière plan.

La cuisine vue de côté.

La cuisine vue du fond de la pièce, avec le salon en arrière plan.

La cuisine du condo avec les espaces de rangement.

Le corridor et la porte d’entrée du condo.

Le corridor du condo.

La chambre principale.

La chambre principale.

Une chambre à coucher.

Une chambre à coucher.

Une chambre à coucher, ici reconvertie en espace de bureau.

Une terrasse extérieure avec des chaises de jardin et panorama.

Une terrasse extérieure avec des chaises de jardin et panorama.

La façade extérieur du condo, vue de la rue.

Et voici une photo de l’appartement de Dan Humphrey, pour la comparaison.

Le loft de Dan Humphrey, dans l’émission américaine Gossip Girl.

XOXO (désolé, il fallait qu’on le fasse).