Tout savoir sur le déneigement sur Le Plateau

Dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, les équipes de la Ville sont déployées pour réaliser le déblaiement de la neige à partir d’une accumulation de 2,5 cm.

Ce sont d’abord les rues principales et les secteurs autour des arrêts d’autobus, des stations de métro et des écoles qui sont déneigés, avant de se concentrer sur les rues locales.

En parallèle sur ces mêmes secteurs, les pistes cyclables sont elles aussi déblayées avec des équipements adaptés, comme des appareils trottoirs avec brosses et saumures, des pelles et fondants ou encore des camionnettes équipées de pelles.

Le déblaiement se poursuit ainsi tant qu’il neige, et jusqu’à ce que les rues et les trottoirs soient dégagés et sécuritaires.

La Ville explique que la durée de ces opérations de déneigement varie selon la quantité de neige, les conditions météo, les bris d’équipement et la circulation.

En moyenne, il faut compter 8 à 12 heures pour déblayer les 136 km de rues, 262 km de trottoirs et 23,5 Km de pistes cyclables du Plateau.

La Ville de Montréal rappelle que le dépôt de neige est interdit, à moins d’obtenir à certaines conditions, un permis de dépôt de neige qui doit être affiché sur la propriété.

Chargement et stationnement

La Ville de Montréal décrète le début d’un chargement de neige généralement à partir d’une accumulation de 10 à 15 cm de neige au sol.

Pour les usagers de l’automobile, les interdictions de stationner en vigueur de 19h le soir à 7h du matin sont installées avant 15h le jour même, et les panneaux d’interdiction de stationner de 7h à 19h sont installés la veille avant 20h.

Des stationnements incitatifs de nuit sont disponibles lors des chargements de la neige sur la rue Sherbrooke et près du parc La Fontaine.

La Ville précise aussi que Le Plateau-Mont-Royal doit remorquer en moyenne 900 véhicules par chargement de neige, ce qui cause des retards importants dans les opérations.

Le service en ligne Info-remorquage permet de retrouver son auto à l’aide du numéro de plaque d’immatriculation ou en indiquant sur une carte l’endroit où elle était garée.



Il est aussi possible de communiquer avec le 311 pour savoir où se trouve le véhicule remorqué.