Des cadeaux beauté québécois pour réveiller notre visage à Noël

Ne laissez pas les affres de l’hiver avoir le dessus sur votre minois. Offrez un peu de lumière à votre entourage avec ces produits de beauté locaux qui font du bien à la peau (et au moral).

Agricol – Routine de soin du visage minimaliste

Nettoyer, tonifier et nourrir. C’est la promesse que tient Agricol avec cette routine de soin du visage à la fois douce, naturelle et efficace. On aime particulièrement son huile nettoyante au néroli et à la sauge qui, en quelques gouttes, enlève les impuretés, démaquille et laisse la peau douce même après rinçage. Les deux autres produits, la brume rafraîchissante et l’huile nourrissante, se déclinent quant à eux selon votre type de peau. Tout le monde s’y retrouve!

À partir de 94 $

BKIND – Masque film à base d’algues à l’hibiscus

Des algues, de la poudre d’hibiscus, de l’argile rose et… du kombucha! C’est la recette de ce masque peel-off confectionné par la marque BKIND. Grâce à son action repulpante et apaisante, il laisse le teint lumineux et la peau douce et rafraîchie. Un sachet contient l’équivalent de cinq masques, mais la poudre qui le compose est aussi vendue en vrac dans plusieurs boutiques zéro déchet. Le masque lui-même est d’ailleurs 100% compostable!

Masque: 32 $ ou avec applicateur: 40 $





Sans Façon – Ensemble feuilles hydratantes

Enfin un masque en feuille qui tient sur notre minois! Grâce à ses ganses flexibles qui s’attachent derrière nos oreilles, il reste collé sur le front, le cou et même la barbe tout au long des quelque 15 à 20 minutes requises pour le laisser agir au max. Une fois le masque retiré, la peau est apaisée, et fraîche à souhait. Le masque pour le visage est notamment offert dans un ensemble avec trois paires de patchs pour les yeux super pratiques pour réveiller le regard avant une soirée festive.

42 $

Laboratoire Dr Renaud – Crème Pure Re[Gene]

C’est l’ultime crème anti-âge québécoise. Grâce à des complexes naturels minutieusement développés à Laval, cette crème végane favorise la communication cellulaire, ce qui entraîne une cascade de réactions qui permettent de redensifier le derme en profondeur. Sa texture riche et soyeuse est tout simplement divine. Si elle a été conçue pour les peaux matures (45 ans et plus), on l’adopte en crème de nuit pour prévenir l’apparition des premiers signes de l’âge.

140 $

IDC – Coffrets des Fêtes GLŌWFIX

Il suffit parfois de très peu pour perdre de l’éclat. Infusez de la lumière à votre mine grâce à ce trio d’IDC, notamment composé de la crème de jour et de nuit de la gamme GLŌWFIX. Comme son nom l’indique, après deux petites semaines d’utilisation, le glow nous suit partout. Attendez-vous à des «coudonc, y’en a un.e qui a bien dormi»! Et pour décupler leur action, on s’assure de se débarrasser des cellules mortes grâce au nettoyant gélifié PURE.

82,99 $

Jouviance – Coffret Restructiv 3D-Action

Des lèvres pulpeuses, des ridules moins apparentes: ce sont les promesses de cet ensemble local à petit prix. La crème 3D-Action à base de rétinol pur encapsulé stimule la production de collagène et donc le renouvellement cellulaire. En plus, elle est hyper légère et pénètre dans nos pores en moins de deux. On aime!

55 $

POUR MESSIEURS

Groom – Hydratant matifiant et nettoyant

Groom est depuis longtemps notre marque chouchou en matière de soins au masculin. Voilà qu’elle a lancé l’automne dernier une gamme pour le visage, de laquelle on est tombé sous le charme, une fois de plus. Même envoûtante fragrance de pin et de cèdre, et des ingrédients doux (beurre de moringa, extraits d’algue rouge, cire d’abeille et de jojoba). C’est sublime! La crème n’est pas matifiante à l’extrême, laissant même une légère brillance qui donne de l’éclat au teint. Un must, à coup sûr.

Hydratant – 26 $ / Nettoyant – 22 $

CW Beggs And Sons – Coffret peau sensible

Les rougeurs ont tendance à envahir la bouille des hommes qui partagent votre vie? C’est cette collection conçue spécifiquement pour les peaux sensibles – et offerte à prix d’ami – qu’il faut leur faire découvrir. Une crème hydratante, un nettoyant et une mousse à raser enveloppés dans un beau paquet signé par l’artiste montréalais LeBicar. Adieu irritations et sécheresse notamment causées par le rasage.

36 $

CW Beggs and Sons

Clayton Shagal – Coffret Homme

Un ensemble parfait pour ceux qui veulent s’initier aux soins de la peau avec des produits de qualité. Rien de trop lourd, juste l’essentiel pour raviver le minois: le Gel Collagène nourrissant ultra frais et la Crème Hydra One, qui offre un voile hydratant léger tout en matifiant le teint. Pour Noël, la maison québécoise inclut aussi une lotion gel nettoyante, des échantillons de gel élastine et d’exfoliant bambou et miel.

95 $ (valeur de 122,50 $)