Une conseillère de Projet Montréal est à New York

Une conseillère d’arrondissement de Projet Montréal s’est rendue à New York pour des raisons familiales sans en avertir le parti de Valérie Plante, a appris Métro.

La conseillère d’arrondissement dans Outremont, Mindy Pollak, se retrouve actuellement dans l’État de New York pour des raisons familiales, où elle s’est rendue seule le 15 décembre. Elle serait en fait allée porter assistance à un membre de sa famille, «dont deux de ses enfants devaient subir des interventions médicales à brève échéance», indique le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans une déclaration acheminée à Métro en fin d’après-midi, mercredi.

«Mme Pollak n’avait pas averti le parti ou les membres de l’équipe de Projet Montréal de son intention de partir à l’étranger», confirme par ailleurs le cabinet. Le parti au pouvoir à l’hôtel de ville de Montréal n’a donc pu autoriser ce voyage en amont, ajoute-t-on.

«Nous soutenons Madame Pollak dans ces moments familiaux difficiles, et elle reconnaît qu’elle aurait pu communiquer ses intentions avec ses collègues avant de partir. Le reste du caucus de Projet Montréal est demeuré au Québec et nous remercions les Montréalaises et les Montréalais qui font preuve d’une grande résilience depuis le début de cette pandémie», ajoute le cabinet de Mme Plante.

«Madame Pollak s’est placée en isolement et reviendra à Montréal le plus rapidement possible, où elle respectera tous les paramètres de la santé publique.» -Le cabinet de la mairesse Valérie Plante

Une sanction?

On ignore pour l’instant si Mme Pollak subira une sanction de la part de Projet Montréal pour avoir négligé d’informer le parti en amont concernant son séjour à l’étranger.

«Conformément aux pratiques usuelles, la question sera abordée par les instances du caucus», indique le cabinet.

Après que Projet Montréal ait pris connaissance mercredi de sa présence à l’étranger, la conseillère du district Claude-Ryan s’est tournée vers les réseaux sociaux pour justifier son départ à l’étranger. Elle y assure notamment qu’elle reviendra au pays «le plus rapidement possible».

«Pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous savez que ma famille est très importante pour moi, et malgré la difficulté de cette situation familiale, je réalise aujourd’hui que c’est un choix personnel qui affecte l’intégrité des efforts que notre administration mène depuis le début de la pandémie», indique l’élue dans une déclaration publiée en début de soirée, mercredi.

«Je suis consciente que mon départ peut décevoir les Montréalaises et les Montréalais, qui font preuve d’une grande résilience depuis le début de la pandémie et qui attendent de leurs représentants un comportement exemplaire. Je m’en excuse, et j’en prends l’entière responsabilité», ajoute-t-elle. Elle assure d’ailleurs qu’elle continue actuellement d’occuper ses fonctions à distance.

Mindy Pollak a été élue pour la première fois en 2013 sous la bannière de Projet Montréal. Elle est alors devenue la première femme de confession juive hassidique à être élue au Québec.

Un élu de l’opposition au Maroc

En ce qui a trait autres partis politiques à l’hôtel de ville, seul Ensemble Montréal a rapporté la présence d’un de ses élus à l’étranger. Il s’agit du vice-président de la Commission de la sécurité publique de Montréal et conseiller de Montréal-Nord, Abdelhaq Sari. Celui-ci s’est déplacé au Maroc le 16 décembre pour des raisons familiales. L’opposition officielle indique avoir approuvé ce voyage, qu’il a jugé «essentiel». M. Sari est maintenant de retour à Montréal, a-t-il confirmé à Métro mercredi.

Tant l’Équipe Anjou que l’Équipe Barbe, dans LaSalle, ont confirmé à Métro qu’aucun de leurs élus n’a voyagé pendant le temps des Fêtes, dans le contexte de la crise sanitaire.

Sur la scène provinciale et fédérale, plusieurs élus ont subi des sanctions parfois sévères pour avoir effectué un voyage au cours des dernières semaines.