14 idées de cadeaux québécois pour la Saint-Valentin

Fleurs et chocolats font toujours un petit velours. Mais pour réellement surprendre votre douce moitié à la Saint-Valentin, offrez-lui ces présents locaux qui lui feront l’effet d’une couple de «Je t’aime».

Autocuiseur Ricardo

Préparez de bons petits plats réconfortants en deux temps, trois mouvements grâce à l’autocuiseur multifonction de Ricardo. Il est facile à utiliser et offre plusieurs options de cuisson adaptées à vos protéines favorites. On peut même concocter son propre yogourt! Chéri.e, on ne sort plus!

119,99 $ – En ligne et dans une sélection de boutiques

Magnifiques bottes Maguire

Un design québécois qui a de la gueule, du cuir de qualité, un confort absolu. Oui, mon amour, je le veux!

245 $ – En ligne et en boutique

Duo de chandelles Soja&Co

Une soirée romantique sans chandelles, c’est comme une Saint-Valentin sans bisous, c’est plate. On craque pour celles de la compagnie québécoise Soja&Co aux fragrances raffinées et propices à la détente. Notre préférée: eucalyptus et pamplemousse!

50 $ – En ligne

Dessous Mesbobettes.ca

Deux paires de boxeurs (dont une édition spéciale de la Saint-Valentin), deux paires de bas ainsi qu’un un livret de faveurs sexuelles contentant dix coupons: c’est parfait pour pimenter la vie à deux!

59,99 $ – En ligne mesbobettes.ca

Ensemble «La Douceur» par Signé Local

Tous les essentiels pour prendre soin de soi ou de son ou sa partenaire réunis dans un même coffret: une bougie, une bombe de bain, un masque d’argile, une lotion corporelle ainsi qu’un baume à lèvres, tous québécois.

69,15 $ – En ligne

Chaudière de friandises KandJu

Des fleurs, des cœurs, des oursons en version jujube sucrée et acidulée, mais surtout hyper tendre. Miam!

Prix variable selon les formats – En ligne

Séjour romantique à l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake

Dans une ambiance feutrée et apaisante, l’hôtel propose de vivre une riche immersion dans la culture huronne-wendat. Du 11 au 14 février est proposé un forfait romantique incluant une nuitée, un apéro, le menu 5 services au restaurant La Traite, une demi-bouteille de bulles à l’arrivée, une planche petit-déjeuner à partager avec mimosas et un cadeau surprise à la chambre.

609 $ – Réservations 418 847-2222

Bracelet unisexe Horace

Un bijou moderne qui plaît autant à elle qu’à lui. Oui, merci!

25 $ – En ligne

Montre connectée Nora Watch

Enfin une montre connectée québécoise au look minimaliste et élégant. Elle permet de mesurer notre activité physique et notre rythme cardiaque, de faire le suivi du sommeil en plus de nous permettre d’ajuster la musique et de nous envoyer nos notifications du cellulaire. Gros coup de cœur pour cette montre développée en Mauricie.

229 $ – En solde à 149 $ – En ligne

Spectacle d’humour de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Parce que c’est l’humoriste ayant le plus de nominations au prochain Gala Les Olivier et parce que rire à deux, ça fait toujours du bien.

Prix variables – En ligne

Rituel Blomst par SELV

Prenez le bain le plus somptueux de l’année grâce à l’entreprise québécoise SELV, qui a inclus dans cette trousse immersive de multiples fleurs, du sel rose de l’Himalaya, des huiles nourrissantes aux effluves de lilas et de muguet. Ce sera le printemps avant l’heure!

38 $ – En ligne

T-shirt LeBicar

Porter de l’art, c’est oui. Cette pièce signée par le talentueux artiste montréalais LeBicar devrait ravir chéri.e.

40 $ – En ligne

Virée au Strøm spa nordique

Le spa offre une kyrielle de soins pour traiter l’être aimé aux petits oignons, dont un enveloppement à la rose sauvage et au karité. Terminez la journée collé.e.s dans les bains nordiques.

Réservation en ligne

Séjour à deux au Fairmont Le Château Frontenac

L’hôtel mythique propose deux options pour la fête de l’amour: une escapade incluant repas et petit-déjeuner servis à la chambre ou encore un menu pour emporter préparé par le chef de l’hôtel, Hugo Coudurier, à commander sur UberEats.

Réservation en ligne