Comment bien rejeter une date

Vous cherchez quelqu’un avec qui partager les mois plus frisquets sous la couette? Mais même si vous multipliez les dates, les matchs sont loin d’être garantis. Quoi faire si on n’est pas intéressé après une ou deux rencontres sans déchirer le cœur de l’autre? Des sexologues et psychothérapeutes arrivent à la rescousse.

Dire la vérité le plus tôt possible

«Il ne faut pas étirer la relation par peur de blesser. L’autre personne ne veut pas sentir qu’elle s’est fait niaiser ou qu’elle a perdu son temps.» – Véronique Jodoin

Énoncer clairement nos intentions et adopter un comportement conséquent

«Il est important que les actions suivent les paroles, pour que le message soit clair.» – Caroline Messier-Bellemare

Être honnête et direct

«S’il n’y a pas eu d’étincelles, on ne peut pas forcer le sentiment amoureux. C’est quelque chose qui s’explique et qui se comprend bien.» – Véronique Jodoin

Dire ce qu’on a apprécié de la personne

«Donne une claque, mets du baume! Même si ça n’a pas cliqué, pense à quelque chose qui t’a marqué positivement de la personne lors des rencontres et fais-lui savoir.» – Caroline Messier-Bellemare

Ne pas rabaisser ou diminuer l’autre

«Il n’est pas nécessaire de critiquer l’autre personne, que ce soit sur son apparence, ses intérêts ou ses valeurs.» – Véronique Jodoin

En bonus, voici une phrase modèle à utiliser (et à copier-coller rapidement dans son cell.): J’ai apprécié mon moment, mais ça n’a pas cliqué pour moi et je ne veux pas te faire perdre ton temps. Merci de m’avoir accordé ces instants et bonne chance dans tes recherches.