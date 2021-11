Petit guide de la bio Tinder parfaite

Frustrantes mais merveilleuses, chaotiques mais tout de même pratiques; si on s’impose la douce torture des applications de rencontres, c’est bien parce qu’on connaît des gens pour qui ça a fonctionné. Alors, comment susciter à son tour des échanges riches, concrets et/ou coquins qui mèneront quelque part? Très simple: c’est l’heure de mettre du cœur dans sa bio Tinder!

Donnant donnant

La plupart du temps, un swipe left ou un swipe right est déterminé par l’angoisse d’avoir quelque chose à dire une fois le contact établi. Exit les pick-up lines génériques, les profils cryptiques ou carrément muets; pour maximiser les matchs de qualité, il faut donc montrer ses couleurs.

Les albums qui ont changé notre vie, une passion pour la lactofermentation (ou tout autre passe-temps insolite qui accroche l’œil), les émissions qui nous envoient dans une spirale de vidéos d’analyse à 2 heures du matin… Une bonne première impression suscite une saine curiosité et atténue le stress d’avoir à briser la glace, dans le but d’inspirer autre chose qu’un très plate «Salut ça va».

C’est ce qui fait qu’on pourrait recevoir un jour, par la force du destin, un premier message qui dirait: «Alors, comme ça t’es plus une Lorelai qu’une Rory?»

Le formulaire de la personne parfaite

Le défi, c’est d’être spécifique sans être hyper-sélectif! Le compte Instagram @un.gars.dynamique a fait l’inventaire exhaustif de ces profils qui finissent par ressembler à des listes d’épicerie misogynes, où l’on préfère les blondes aux yeux bleus portant des talons hauts de six pouces et qui sont capables de bûcher du bois. Faut-il rappeler qu’on a affaire à de vraies personnes, pas à un tagline de vidéo PornHub?

Pour éviter les énumérations agressives et les dérives discriminatoires, mieux vaut se concentrer sur ce qu’on cherche au sens plus large: une relation à long terme, une petite ou une grande cuillère, câlins uniquement, ou plaisir illimité pour une nuit seulement? On établit ainsi des bases claires tout en ouvrant son cœur aux belles surprises humaines qui nous attendent assurément.



Voici des exemples sympathiques :

Y fait chaud icitte!

À la recherche de rencontres coquines? Les applications de rencontres sont des terrains de jeux fabuleux pour les personnes qui souhaitent vivre des expériences sex positive.

Les mots d’ordre sont le respect, la sécurité et la transparence! Encore une fois, il est préférable de clarifier ses intentions dans son profil afin d’attirer des personnes à la recherche d’aventures similaires. Les kinks et les phrases semi-croquantes comme «j’te laisserais jouer à Jean dit avec moi» suivies d’un émoji de pêche sont les bienvenus, à condition de laisser les détails plus épicés pour l’intimité, si l’autre y consent.

Connais-toi toi-même

Oui, créer la parfaite bio Tinder demande du temps et beaucoup de réflexion. Il faut rester soi-même tout en se vendant un peu, intègre en demeurant fun et drôle, cool et accessible en même temps. Mais c’est un investissement payant, puisqu’un bon profil fera naturellement le tri entre les connexions précieuses et les pétards mouillés. N’est-ce pas ce qu’on veut, au fond? Foncer tête première dans l’arène du dating avec confiance et en sachant ce qu’on a réellement à offrir.