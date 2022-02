Achèteriez-vous cette maison pleine de moisissures?

Cette maison jumelée à vendre dans la ville de Hull en Outaouais a l’air charmante de l’extérieur, mais l’intérieur tapissé de moisissures – ouf! – est un véritable cauchemar. Oui, les futurs propriétaires devront assurément être rénovateurs extrêmes, mycologues… ou «moési eux aussi».

Construite en 1997, cette maison à étages jumelée de 12 pièces (dont quatre chambres, une salle d’eau et une salle de bain) est décrite comme une «zone de guerre».

Les mots sont justes. Les murs et les planchers intérieurs sont infestés de moisissures… même les portes ne sont pas épargnées. De plus, le revêtement est en état de décrépitude. Les plafonds ont été arrachés.

On se croirait dans l’horrifiant monde parallèle de l’Upside Down de la série Netflix Stranger Things. Et pourtant, elle est affichée à 300 000 $.

Visite des lieux

Tout d’abord, le corridor d’entrée et la salle de séjour se révèlent dans des teintes rose désespoir, verdâtre pourri et noir décomposition. La classe.

Au deuxième étage, on est encore une fois accueillis par des vies microscopiques florissant partout entre les objets personnels des précédents propriétaires. Bonjour le chaos!

Le plancher de ce niveau n’est plus qu’une surface brune, qui semble avoir été anciennement recouverte de… tapis? Ce qui en reste a été roulé près de la cage d’escalier.

Finalement, on mentionne également l’existence d’un sous-sol avec un espace de rangement, une salle de lavage et une autre chambre. Le photographe de Remax n’a pas osé s’y aventurer, on dirait.

Ce qui s’est passé

Selon l’agent immobilier responsable de la vente, Jimmy Arseneault de Remax Vision, la maison a subi un dégât d’eau en mars 2021 et a été laissée inhabitée pendant plusieurs mois. Elle avait aussi gardé son aspect d’origine depuis 1997.

«Les tuyaux ont gelé, ça a pété et ça s’est mis à couler à la grandeur», confie-t-il à Métro.

Son propriétaire – aujourd’hui établi à Toronto – n’a pu se faire rembourser par les assurances pour négligence de la propriété; une fenêtre aurait même été laissée ouverte.

«Je n’ai pas vu la fenêtre, mais un courtier de mon équipe m’a dit que c’était froid, et à -5 °C, ce n’est pas normal, raconte-t-il. On est retourné prendre des photos plus tard au mois de novembre et il m’a dit que la moisissure lui pognait dans les yeux.»

Après plusieurs hypothèques impayées par le propriétaire, la vente se déroulera finalement sous contrôle de justice. «C’est le jugement du tribunal qui a fixé le prix», résume-t-il.

M. Arseneault estime avoir laissé les photos pour être transparent et honnête avec les futurs acheteurs. «J’aurais pu faire juste une photo de la façade, mais je me serais sans doute ramassé avec une centaine de clients déçus», estime-t-il.

Quelques points positifs

Bon, on n’a quand même rien à redire sur l’extérieur de la maison, qui est très joli. La maison est quand même située dans un secteur très recherché, à cinq minutes de l’Université du Québec en Outaouais, et à cinq minutes d’Ottawa.

Le terrain est aménagé à l’avant et il n’y a pas de voisins à l’arrière.

C’est tout.

Voyez les photos du 140, rue Marcel-Chaput représenté par le courtier immobilier Jimmy Arseneault de l’agence immobilière Remax Vision.

La maison à vendre à Hull, près de Gatineau. L’intérieur est couvert de moisissures.

L’extérieur de la maison à Hull, près de Gatineau.