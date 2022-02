Recette – Pilons de poulet moutarde et miel à la mijoteuse

Ne manquez pas un instant du match ou de la mi-temps du Super-Bowl. Cette recette de pilons de poulet facile et absolument délicieuse ravira tous les gourmands, qu’ils soient sportifs ou non.

« Les pilons moutarde et miel, c’est une belle solution de rechange aux ailes de poulet, et ils se gardent facilement 2 heures à réchaud (Warm) pendant que vous regardez le match. Ne faites pas le saut; il n’y a pas beaucoup de liquide dans les ingrédients, c’est tout à fait normal. Ça ne collera pas. » – Ricardo Larrivée, auteur de la recette.

PILONS DE POULET MOUTARDE ET MIEL



Préparation 20 MINUTES

Cuisson 3 HEURES

Portions 4

Se congèlent

INGRÉDIENTS

60 ml (1/4 tasse) de moutarde de Dijon

60 ml (1/4 tasse) de miel

15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre

15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement au chili

1 pincée de poivre de Cayenne

12 pilons de poulet sans la peau

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Sel et poivre

PRÉPARATION

1. Dans la mijoteuse, mélanger la moutarde, le miel, la sauce Worcestershire, le vinaigre, l’assaisonnement au chili et le poivre de Cayenne. Réserver.

2. Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, dorer la moitié des pilons à la fois dans l’huile. Saler et poivrer. Déposer dans la mijoteuse et bien enrober du mélange de moutarde.

3. Couvrir et cuire à basse température (Low) 3 heures. On peut maintenir à réchaud (Warm) jusqu’à 2 heures, mais la viande devient très tendre et se détache très facilement de l’os.

Cette recette est issue du livre RICARDO – La mijoteuse #2 publié aux Éditions La Presse. (256 pages/39,95 $)