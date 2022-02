Les bars réclament leur ouverture à temps pour le Super Bowl

Pour les bars et restaurants sportifs, le Super Bowl, qui aura lieu le 13 février prochain, est l’un des événements majeurs de l’année. Afin de pouvoir diffuser le match, les bars ont envoyé une demande au gouvernement pour permettre une réouverture le 11 février.

Alors que les bars ne peuvent toujours pas ouvrir leurs portes, la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ), accompagnée de l’Union des tenanciers de bars du Québec (UTBQ), a lancé début février un appel auprès du gouvernement québécois pour que ces derniers puissent rouvrir le 11 février prochain. Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée quant à la réouverture de ces établissements.

«[Pour les bars] le Super Bowl peut représenter jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires du mois de février», rappelle le président et directeur général de la CPBBTQ, Renaud Poulin.

Le président de l’UTBQ, Peter Sergakis, confirme l’importance du Super Bowl pour les bars, et témoigne de l’urgence financière que vivent certains établissements. «Il y a beaucoup de tenanciers qui ferment parce qu’ils ne peuvent pas attendre plus longtemps, ils ont les loyers et les assurances à payer.»

Certains bars envisagent même d’ouvrir illégalement pendant la tenue du Super Bowl «Ils n’ont plus rien à perdre de toute façon, ils se disent qu’au fond ils fermeront pareil et feront faillite», se désole Renaud Poulin, qui ajoute que rien n’est encore confirmé pour le moment.

Des restaurants à capacité réduite

Au niveau des restaurants sportifs, on ne sait pas encore vraiment de quoi aura l’air la tenue de l’événement du Super Bowl, alors que les salles peuvent accueillir 50 % de la capacité.

Au Peel Pub situé au Centre-Ville, on craint de ne pas avoir beaucoup de clients pendant la fin de semaine du 11 février, alors que c’est dans l’établissement l’un des événements majeurs de l’année, avec celui de la coupe Stanley.

«On est à presque dix jours avant le Super Bowl, et on n’a pas reçu autant d’appel que d’habitude.», explique le gérant barman, Nezhat Kaddour.

Ce dernier ajoute que le fait d’ouvrir en tant que restaurant qui sert de l’alcool plutôt que comme un bar a un impact sur la clientèle habituelle du Super Bowl.

Au Fitzroy, sur l’avenue Mont-Royal, le Super Bowl est habituellement, hors pandémie, une soirée haute en couleur, au programme : une diffusion sur plusieurs écrans, un buffet, un animateur et des prix à faire tirer.

Mais les restrictions risquent de réduire les attentes sur la tenue de l’événement «On ne sait pas à quelle ampleur on va faire le Super Bowl, on va le présenter quand même d’une façon la plus respectueuse au niveau de la COVID», précise le directeur général, Marc Lecavalier.