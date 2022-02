Un manque à gagner crucial pour les spas cet hiver

L’ambiance se réchauffe pour l’industrie du bien-être alors que le premier ministre François Legault confirmait ce mardi 1er février en conférence de presse que les spas québécois pourraient rouvrir leurs installations à compter du lundi 14 février, en même temps que les gyms.



Pour ces établissements, la capacité d’accueil sera limitée à 50% jusqu’à nouvel ordre et le port du masque, obligatoire. Mais à l’approche de la Saint-Valentin, cette annonce reste une victoire pour les professionnels de la détente et du bien-être.

«Des millions de dollars de pertes»

Si pour certains établissements cette autorisation d’ouverture ne change pas grand-chose, comme pour le Spa Ovarium par exemple, situé à l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien, qui ne propose que des soins individuels de santé et avait donc pu rester ouvert ces dernières semaines, d’autres se réjouissent vivement de la reprise de leurs activités.

«On est très contents d’avoir enfin une date de réouverture, on ne comprenait pas pourquoi on ne faisait pas partie des précédentes annonces de réouverture», explique Guillaume Lemoine, le président de Strøm Spa Nordique, qui regrette cependant de ne pas pouvoir bénéficier de l’ouverture dès la fin de semaine du samedi 12 et dimanche 13 février.

Le Strøm Spa Nordique de L’Île-des-Sœurs.

Privé des jacuzzis, saunas et hammams, Guillaume Lemoine à la tête de Strøm Spa Nordique, qui regroupe les quatre établissements situés à L’Île-des-Sœurs, à Mont-Saint Hilaire, à Sherbrooke et dans le Vieux-Québec, évoque «des pertes de plusieurs millions de dollars» à cause des mesures sanitaires et invite «les Québécois à se rendre dès à présent dans les restaurants, les hôtels et les spas, toutes ces industries qui ont été durement touchées par la pandémie».

«La réouverture des spas est vraiment une bonne nouvelle pour notre commerce et pour la santé mentale», se réjouit la responsable du Spa Centrale Parc sur l’avenue Papineau, Isabelle Fournier.

Même si l’établissement proposait lui aussi encore le service de massothérapie, Isabelle Fournier déplore tout de même «un très mauvais mois de janvier, avec seulement la moitié de notre achalandage habituel». La responsable évoque notamment le fait que des clients ont fait l’amalgame entre l’impossibilité de prendre part aux activités de spa et le maintien de la massothérapie.

La réception du Spa Centrale Parc sur le Plateau.

De plus, dès le début du mois de janvier, «des clients ont eu peur de la COVID-19, ou ont été malades, et ont annulé leurs rendez-vous», précise la responsable.

Un important manque à gagner durant cette période cruciale de l’année puisque «la thermothérapie est généralement très pratiquée en hiver au Québec», rappelle la gérante.