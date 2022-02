Le retour du Happening Gourmand et des restos à rabais

Regagnez les restaurants sans que ça vous coûte un bras (et une jambe) grâce au Happening Gourmand, qui revient dans le Vieux-Montréal du 10 mars au 3 avril après une pause pandémique de deux ans!

Cette 14e édition de l’événement culinaire mettra en vedette 11 restaurants offrant d’alléchantes tables d’hôte trois services à 29 $, 35 $ ou 39 $, en plus de quelques brunchs arrosés de mimosas à 19 $ les samedis et dimanches.

Parmi les adresses participantes, le bar à homard hyperconvivial Pincette, le refuge italien en plein cœur de la place Jacques-Cartier Jacopo (et ses succulentes pâtes maison), ou encore le sympathique bar à vins NELLi.

«Pour nous, ce festival culinaire est une manière de remercier les Montréalais pour tout le soutien et l’amour qu’ils nous ont démontrés durant la pandémie, car ils ont continué d’encourager les restaurants participants, se réjouit Maria Antonopoulos, codirectrice marketing du Happening Gourmand. Il s’agit d’un événement préparé pour et par des amoureux de bonnes bouffes montréalais et nous sommes fiers de pouvoir les accueillir.»

Réservation et menus détaillés à happeninggourmand.com

Vocici les restaurants participants: