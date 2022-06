Involtinis d’aubergine au basilic par K pour Katrine

Un plat végétarien réconfort, bourré de légumes et sans lactose. Katrine Paradis – derrière K pour Katrine – a fait aller son génie créatif pour réinventer un classique italien d’une délicieuse façon. Allez, cueillez vos premières feuilles de basilic de la saison pour faire ces involtinis.

4 à 6 portions (18 involtinis)

Ingrédients

AUBERGINES GRILLÉES

3 grosses aubergines, coupées sur la longueur en tranches de 1/4 po d’épaisseur*

1/3 tasse (80 ml) d’huile d’olive, pour badigeonner

Sel et poivre, au goût

MÉLANGE CRÉMEUX DE TOFU AU BASILIC

1/2 bloc de tofu ferme (environ 225 g), bien épongé et émietté

1 oeuf, battu

2 petites gousses d’ail, hachées

1/2 tasse (125 ml) de basilic frais haché

1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

2 c. à soupe (30 ml) de levure nutritionnelle

2 c. à soupe (30 ml) de chapelure de céréales de type Rice Krispies sans gluten, obtenue au mélangeur

1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

1 c. à thé (5 ml) de sel

1/4 c. à thé (1,25 ml) de flocons de piment fort

Poivre, au goût

1/2 tasse (125 ml) de raisins secs dorés, trempés dans l’eau quelques minutes pour les faire gonfler

1/2 tasse (125 ml) de noix de pin grillées

GARNITURE

1 1/2 tasse (375 ml) de coulis de tomates

26 feuilles de basilic frais

Filet d’huile d’olive

Sel et poivre, au goût

2 c. à soupe (30 ml) noix de pin grillées, hachées très finement

* Vous aurez l’espace pour déposer 13 involtinis dans une poêle en fonte de 10 po, mais vous aurez assez d’ingrédients pour en préparer environ 5 de plus.

Faites-les cuire dans un autre petit plat de cuisson avec un peu de coulis de tomates.

Préparation

AUBERGINES GRILLÉES

1. Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre.

Tapisser deux ou trois plaques à biscuits de papier parchemin et les badigeonner d’un peu d’huile.

2. Déposer les tranches d’aubergines sur les plaques en les superposant légèrement. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les aubergines de l’huile. Saler et poivrer généreusement.

Cuire au four 25 minutes, en faisant une rotation des plaques à mi-cuisson. Laisser tiédir.

MÉLANGE CRÉMEUX DE TOFU AU BASILIC

1. Dans un récipient étroit, à l’aide d’un pied-mélangeur, mixer tous les ingrédients du mélange de tofu, sauf les raisins secs et les noix de pin, jusqu’à l’obtention d’une texture très lisse. Ajouter quelques cuillères à soupe d’eau au besoin si le mélange est trop épais. Égoutter les raisins secs mis à tremper et les ajouter avec les noix de pin. Bien mélanger à l’aide d’une cuillère. Réserver.

ASSEMBLAGE

1. Dans une poêle en fonte huilée de 10 po, verser le coulis de tomates. Réserver.

2. Déposer 13 tranches d’aubergines cuites sur une surface de travail. Déposer 2 feuilles de basilic sur chacune des tranches et ajouter environ 2 c. à soupe (30 ml) du mélange de tofu à l’une des extrémités. Enrouler les tranches fermement pour emprisonner la farce. Déposer les involtinis serrés les uns contre les autres sur le coulis de tomates. Arroser d’huile d’olive. Saler et poivrer.

3. Réduire la température du four à 350 °F et cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les involtinis soient dorés. Parsemer des noix de pin à la sortie du four.

Cette recette est issue du livre K POUR KATRINE – Le livre de recettes publié chez KO Éditions. (288 pages/39,95 $)