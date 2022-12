Quoi faire ce week-end à Montréal?

Métro vous propose une sélection d’activités pour tous les goûts pour un week-end bien rempli à Montréal.

Sortie du film Mondes de glace au Planétarium

Espace pour la vie présente le fascinant documentaire Mondes de glace, qui vous plongera dans une immersion 360 degrés au cœur de la glace. L’objectif de ce film de Philippe Baylaucq, produit par l’Office national du film du Canada en collaboration avec le Planétarium, est de nous conscientiser à la fonte des calottes glaciaires.

Au Planétarium

Dès le 14 décembre, plusieurs horaires

Des cadeaux écoresponsables au SMAQ

Le Salon des métiers d’art du Québec à Montréal (SMAQ), dont le porte-parole est Christian Bégin, est une vraie caverne d’Ali Baba. L’occasion de dénicher un grand nombre d’articles écoresponsables et durables. Vous l’aurez compris, le plus dur sera de choisir parmi les trésors des 190 artisans.

Au Stade olympique

Dernier week-end. Samedi et dimanche de 10h à 18h

Des dômes chauffés sur la terrasse du William Gray

C’est une expérience gastronomique unique à vivre dans le Vieux-Montréal! La terrasse du William Gray vous offre la possibilité de souper (5 services) ou de bruncher (3 services) dans des dômes chauffés et transparents, avec une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent et la grande roue de Montréal.

Depuis le 1er décembre. Samedi, de 10h30 à 22h, et dimanche, de 10h30 à 15h

Au 8e étage de l’hôtel William Gray

Brunch familial au Time Out Market Montréal

Quoi de mieux qu’un brunch familial pour célébrer les Fêtes? Régalez vos papilles avec un menu décadent pour adultes, mais aussi pour enfants. Après votre repas, une belle ambiance vous attend: chorale de gospel, jeux d’arcades et un pop up de poésie par Yol.

Dimanche 18 décembre, de 11h30 à 15h

Time Out Market Montréal

Des créations locales au Marché Atwater

Une cinquantaine d’artisans sont réunis au Village de Noël pour vous faire découvrir leurs créations locales. Cet événement propose plusieurs activités pour toute la famille notamment des performances musicales. Le père Noël sera présent dimanche de 14h à 17h! Des kiosques gourmands vous attendent également sur place.

Place du Marché Atwater

Dernier week-end. Samedi, de 11h à 19h, dimanche, de 11h à 17h

Spectacle féérique au Théâtre de Maisonneuve

Les lutins et la Fée des étoiles attendent la venue du père Noël dans ce spectacle pour les enfants de 2 à 8 ans. Dans le décor grandiose de Décembre, les enfants auront l’occasion de (re)découvrir leurs chansons de Noël préférées. Un moment magique à partager en famille.

Théâtre de Maisonneuve

Dernier week-end, samedi et dimanche à 11h

Expo As-tu froid Noutchka à la Galerie Espace

Intéressés par le monde de l’art? L’exposition As-tu froid Noutchka présente les œuvres récentes du photographe Anatoly Orlovsky et les pastels et aquarelles de la plasticienne Clarence de Cornouailles. Le vernissage aura lieu le samedi 17 décembre de 17h à 20h.

Jusqu’au 20 décembre. Samedi, de 11h à 20h, et dimanche, de 11h à 18h.

Galerie Espace

Atelier culinaire pour les enfants au Central

Régalez-vous en famille avec cette activité gourmande, offerte aux enfants de 3 ans et plus. Au menu: une recette de Rudolphe au nez rouge! Il s’agit d’un vol-au-vent garni de crème pâtissière au chocolat, de fruits et de crème fouettée au chocolat.

Le Central

Dimanche 18 décembre, entre 12h30 et 14h30

