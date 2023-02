Le Carnaval de Québec reporte son ouverture à cause du froid

En raison du froid extrême qui s’abattra sur la région de Québec au cours des prochaines heures, le Carnaval de Québec annonce le report de son ouverture, qui était prévue pour vendredi soir.

L’événement se mettra plutôt en branle le lendemain matin à 10h. Quant à la soirée électro avec Borgeous et Domeno qui était aussi prévue vendredi soir, elle est remise au dimanche 5 février à 19h. Elle aura toutefois lieu sans la présence de la DJ ukrainienne Juicy M en raison d’un conflit d’horaire.

La décision de l’organisation a été annoncée jeudi après-midi en bordure d’un des sites de l’événement. «On s’attend à des températures avoisinant les -46 °C avec le refroidissement éolien. Nous aimons dire que nous sommes plus forts que le frette, mais nous sommes plus intelligents que le froid extrême», a mentionné la directrice générale du Carnaval, Marie-Eve Jacob, en précisant que ses équipes et les sites étaient prêts à recevoir les carnavaleux.

Bien que la journée de samedi sera elle aussi froide selon les prévisions d’Environnement Canada, Mme Jacob soutient que ce froid sera moins contraignant que celui prévu vendredi. «Évidemment, on va continuer de surveiller la météo et nous pourrions encore nous adapter. Ceci dit, nous sommes beaucoup plus confiants pour samedi qu’on ne l’est pour demain soir», a-t-elle laissé entendre en confirmant du même coup que le défilé de la basse-ville aurait bel et bien lieu samedi soir.