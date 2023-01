Montréal pourrait vivre sa nuit la plus froide depuis deux décennies

Si vous sortez dans la nuit de vendredi à samedi, il faudra attacher vos tuques. Festivaliers de l’Igloofest, travailleurs nocturnes et matinaux devront faire face à des températures glaciales, alors que le ressenti devrait plonger sous les -40°C.

Si le mercure passe vraiment sous la barre des -30°C le 3 février prochain, il s’agira d’une première depuis janvier 2004 pour Montréal. Certains sites de prévisions météo prévoient un ressenti pouvant atteindre jusqu’à -41°C.

Au mois de février, ces -30 symboliques n’ont pas été atteints depuis 1993. De telles températures se raréfient à Montréal. Un 3 février, le record de froid, situé à -31°C, a été enregistré il y a près de 70 ans en 1955. Dans les années 1980, trois hivers ont atteint les -30°C contre deux dans les années 1990, un seul dans les années 2000 et zéro dans les années 2010.

Malgré cette vague de froid, cet hiver marque pour l’instant par sa douceur. Le mois de janvier devrait être l’un des plus doux jamais enregistré et le mois de décembre 2022 était le sixième le plus doux depuis 1973.

La vague de froid ne devrait d’ailleurs pas perdurer plus de quelques jours et les températures reviendront vite aux normales saisonnières. Dans le nord du Québec, des températures ressenties de -52 pourraient être atteintes dans la nuit de vendredi à samedi.

Environnement Canada rappelle ainsi les symptômes de l’hypothermie, de l’engelure et de l’engelure superficielle. Pour la première, cela se manifeste par des tremblements, un état de confusion et un évanouissement. Il faut placer la personne bien au chaud et appeler les secours.

L’engelure artificielle passe par des douleurs ou de l’engourdissement alors que l’engelure rend la peau dure et d’apparence cireuse chez les personnes au teint clair. Il faut demander de l’aide médicale et réchauffer la zone concernée avec de la chaleur corporelle ou de l’eau tiède. Une engelure peut s’aggraver jusqu’à l’amputation.