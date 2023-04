Quoi faire à Montréal le week-end du 8 et 9 avril?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La gourmandise à l’honneur pour le brunch de Pâques

Le long week-end de Pâques est l’occasion idéale pour se réunir autour d’un repas et profiter de belles animations. Les bonnes adresses ne manquent pas à Montréal. Parmi les établissements, l’hôtel William Gray proposera un brunch buffet avec 7 stations de nourriture, le tout en musique avec une démonstration de sculpture sur fruits. Quant à la terrasse du William Gray, elle offrira un brunch 4 services. Pour les amateurs de bulles, rendez-vous au Bivouac qui proposera une option mimosas à volonté dans son brunch.

De son côté, le Time Out Market organisera un brunch familial avec de nombreuses activités. Les enfants pourront notamment participer à un atelier de décoration d’œufs et de fabrication d’ours en peluche.

La Petite Italie sera en fête et offrira des dégustations et plusieurs activités. Le Marché Jean-Talon sera ouvert toute la longue fin de semaine. L’occasion de faire le plein de bonnes choses pour cuisiner à la maison, et pourquoi pas s’offrir un crabe des neiges accompagné d’une sauce au beurre à l’ail.

Hôtel William Gray: dimanche, partir de 10h30. Terrasse: samedi et dimanche

Le Bivouac: dimanche, à partir de 10h

Marché Jean Talon: samedi et lundi, de 8h à 18h et dimanche, de 8h à 17h

Bricolage, cuisine et balado vidéo pour les enfants

La bibliothèque Hochelaga proposera aux enfants de 5 à 8 ans de découper, coller et colorier des œufs. Quant à la bibliothèque Mordecai-Richler, elle offrira aux enfants de 6 à 12 ans un bricolage mystère et une chasse aux énigmes dans les rayons de l’établissement.

Samedi, de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque Hochelaga (sur inscription)

Samedi, de 14h à 16h, à la bibliothèque Mordecai-Richler (sur inscription)

Pour en savoir plus, c’est ici et là.

Les enfants de 8 à 12 ans auront l’occasion de préparer un gâteau au chocolat dans une tasse, dans le cadre d’un atelier culinaire animé par l’équipe de C’est moi le chef, à la bibliothèque du Boisé.

Samedi, à 14h à la bibliothèque du Boisé (sur inscription)

Pour plus d’infos, c’est ici

Les balados sont à la mode et offrent une belle façon de laisser aller son imaginaire. Dans cette série d’ateliers, les enfants de 8 ans et plus apprendront à enregistrer, monter et diffuser un balado vidéo.

Samedi, à 14h à la bibliothèque de Saint-Michel (sur inscription)

Les ateliers auront lieu les samedis 8, 15 et 22 avril

Pour plus d’infos, c’est par là.

«Manikanetish»: une première pièce autochtone pleine d’humanité

Le livre acclamé de l’autrice innue Naomi Fontaine, Manikanetish, a été adapté pour les planches du célèbre théâtre Duceppe. L’histoire est celle d’une enseignante qui retourne dans sa réserve natale de la Côte-Nord, Uashat, s’occuper d’une classe de secondaire et renouer avec ses racines.

Théâtre Duceppe

Dernière représentation samedi, à 15h

Pour plus d’infos, c’est ici.

La beauté des relations interpersonnelles à l’honneur

Après une tournée internationale, Passagers par Les 7 doigts de la main est présenté à Montréal. Ce spectacle, qui vous plongera dans un voyage où des étrangers se côtoient dans un wagon de train, montre l’importance des relations interpersonnelles. L’humain est célébré à travers la danse, les acrobaties, les projections et les compositions musicales originales.

La Tohu

Dernières représentations samedi, à 14h et 20h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Quand les rénovations virent au cauchemar

Bungalow, réalisé par Lawrence Côté-Collins et coscénarisé avec Alexandre Auger, met en vedette notamment Sonia Cordeau, Guillaume Cyr, Geneviève Schmidt, Eve Landry, Martin Larocque et Benoît Mauffette. C’est l’histoire de Sarah et Jonathan qui achètent un bungalow à rénover pour le transformer en maison de rêve. Mais leur vie se transformera vite en cauchemar. Le film a remporté fin mars le Grand prix du jury au Festival du film canadien de Dieppe.

Cinéma Beaubien

Plusieurs horaires

Pour plus d’infos, c’est ici.

Un parcours féérique piétonnier de trois kilomètres

À deux pas de Montréal, cette activité émerveillera vos enfants. Le parcours Illumi propose un voyage nocturne magique avec des milliers de structures lumineuses. La 4e mouture offre 5 nouveaux univers fantastiques et un nouvel univers thématique. Vous pourrez même déguster des douceurs à la cabane à sucre Cavalia située à la ferme Oeuf’orique.

Sur le site de Cavalia, à Laval

Du jeudi au dimanche, dès 19h45. Jusqu’au 30 avril.

Pour plus d’infos, c’est ici.