Quoi faire à Montréal le week-end du 6 et 7 mai?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La Place des Festivals célèbre le printemps

Pour l’arrivée des beaux jours, une pléthore d’activités vous attend dans le Quartier des Spectacles. Des installations ludiques aux animations musicales, en passant par des performances de patins à roulettes, il sera difficile de s’ennuyer. Parmi les options, Cuisine ta ville offrira 25 installations et expositions à ciel ouvert, réalisées par des artistes multidisciplinaires locaux et internationaux originaires de 26 pays. L’après-midi, des cours de danse seront même offerts gratuitement.

Quartier des Spectacles

Samedi et dimanche, de 10h30 à 23h. Jusqu’au 14 mai

Pour la programmation de Cuisine ta ville, c’est ici.

Se faire plaisir dans les bazars

C’est la saison des bazars! Une bonne occasion pour dénicher des trésors à petits prix. Les vendeurs d’antiquités et les artisans locaux seront à l’honneur lors du Marché printanier de la femme, organisé par le Bazar Verdunois. Vous y découvrirez notamment des vêtements, bijoux, objets du quotidien en bois, illustrations sérigraphiées à la main, photographies anciennes et objets décoratifs en tous genres. Pour les amateurs de rétrovintage antique, direction le Bazar vintage du Plateau où une trentaine d’exposants seront présents pour cette grande messe des bonnes affaires.

Église Notre-Dame-de-Lourdes pour le Marché printanier de la femme. Samedi et dimanche, de 10h à 17h

Église Saint-Denis pour le Bazar vintage du Plateau. Samedi, de 10h à 17h30

Pour plus d’infos, c’est ici et là.

Place à l’imaginaire avec Miroir miroir

La toute nouvelle expérience d’art immersif de Moment Factory vous propose un plongeon dans cinq installations artistiques aux noms poétiques et oniriques. Inspirés par la mémoire, l’imagination, les rêves et la conscience, ces différents univers se transformeront au gré de vos mouvements. Parmi les animations, vous retrouverez un jeu de tarot numérique géant. Ce monde chromatique et sonore est présenté dans le cadre de l’initiative J’aime travailler au centre-ville de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Place Bonaventure

Samedi, de 11h à 21h et dimanche, de 13h à 18h. Jusqu’au 18 juin

Pour notre critique, c’est ici.

Explorer l’espace sans quitter la Terre

La tête dans les étoiles, c’est ce que vous propose l’expérience immersive et interactive Space Explorers: L’INFINI. Inspirée des missions de la NASA, cette activité est parfaite pour les amateurs d’astronomie puisque vous aurez accès à des vidéos exclusives en 360 degrés. Parmi les animations, vous pourrez même entrer à bord d’une reproduction 3D de la Station spatiale internationale (SSI) et voir les autres visiteurs sous la forme d’avatars.

Vieux-Port de Montréal

Depuis le 3 mai. Plusieurs horaires, de 10h à 19h45

Pour plus d’infos, c’est par là.

Des créations exclusives à la Semaine de la Pizza

La Semaine de la Pizza est de retour pour une 3e édition! Des pizzas en édition limitée spécialement créés dans le cadre de cet événement gourmand seront proposées dans les restaurants particpants. Parmi les choix, la décadente pizza Charlevoix, avec de la viande bio de Charlevoix, sauce tomate, pancetta, ventricina, oignons, fior di latte, nduja, pecorino romano et poivre noir, offerte chez Pizzéria No. 900, et l’exotique pizza hawaïenne au cochon braisé avec sauce pomodoro, cheddar, oignon rouge, ananas, prosciutto fumé grillé, coriandre fraîche et chutney d’ananas, proposée chez Piazzetta.

Dans les restaurants participants

Jusqu’au 14 mai

Pour plus d’infos, c’est par là.

Le rendez-vous culturel des jeunes enfants

Cirque, théâtre, danse, musique, contes et bien d’autres activités seront proposées aux enfants de 0 à 6 ans dans le cadre du Festival Petits bonheurs. Samedi à 10h et 13h, les petits pourront fabriquer une tête de dragon souffleur de feu en papier, au Carrefour familial Hochelaga. Dimanche, à 9h30 et 11h, place au spectacle participatif Poisson papier pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans, à la Maison de la Culture Mercier.

Différents lieux dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Jusqu’au 14 mai, plusieurs horaires

Pour la programmation, c’est ici.

Le film culte C’est arrivé près de chez vous en salle

Le film C’est arrivé près de chez vous, qui a permis à Benoît Poelvoorde d’avoir son premier grand rôle au cinéma, est à l’affiche dans le cadre de la programmation Minuit au Parc. On y suit Ben qui aime massacrer des gens. Ce faux documentaire en noir et blanc de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, sorti en 1992, propose un cocktail d’ironie noire et de violence sordide.

Samedi, à 21h30, et dimanche à 14h30

Cinéma du Parc

Pour d’autres sorties geeks, c’est ici.

Le Festival du Jamais Lu Montréal est de retour

Cet événement est une belle occasion de découvrir des textes inédits qui n’ont jamais été dévoilés devant un public. La 22e édition du festival mettra à l’honneur les projets d’une quarantaine d’auteurs et d’autrices sur le thème Les Joies Lucides. Samedi, La chambre de défoulement N°1 présentera Les parfaites dès 18h. Des femmes issues de la rue – qui ont trouvé une rédemption par l’art – révéleront l’impact de l’itinérance chez la gent féminine.

Théâtre Aux Écuries

Jusqu’au 13 mai. Samedi et dimanche, de 12h à 20h30

Pour la programmation, c’est ici.