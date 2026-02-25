Le Festival du bonheur de Montréal célèbre sa 7e édition

Le Festival du bonheur de Montréal revient pour sa 7e édition, offrant une série d’activités gratuites du 20 au 29 mars 2026. Cette année, le festival s’inscrit dans le cadre de la Semaine d’action contre le racisme, sous le thème Rebondir ensemble. L’événement promet de riches occasions de rencontres culturelles et artistiques.

Le festival débutera le 20 mars, soit la Journée internationale du bonheur, au théâtre Rialto. Les participants pourront profiter des rythmes entraînants d’un DJ, des performances d’une clown, ainsi que des danses variées telles que le flamenco, la danse baladi égyptienne et la dancehall jamaïcaine.

Le 21 mars, le Centre Afrika accueillera un atelier table ronde interculturel sur la solidarité. Cet organisme communautaire se consacre notamment à l’intégration des nouveaux arrivants d’origine africaine à Montréal. Les participants auront également l’opportunité de laisser libre cours à leur créativité lors d’un atelier «bricobonheur».

Premiers Peuples et la jeunesse internationale

Le 28 mars, le festival mettra en lumière les talents des artistes de Wapikoni, une organisation qui soutient le développement créatif des membres des Premiers Peuples. Les courts-métrages présentés seront également issus du festival australien RE-Generation International Youth Film.

Ces projections auront lieu au MEM – Centre des Mémoires Montréalaises et seront suivies d’un échange avec le public.

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