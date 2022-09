Designers d’ici et looks de friperie sur le tapis rouge des Gémeaux

L’environnement et la mode ne font pas toujours bon ménage. Dans cet esprit, plusieurs artistes qui ont foulé le tapis rouge des 37es Prix Gémeaux ont opté pour une approche plus écoresponsable que dans le passé, en choisissant d’emprunter des vêtements, en les trouvant en friperie ou en reportant des morceaux déjà dans la garde-robe.

La mode locale s’est elle aussi démarquée, puisque bien des personnalités ont choisi d’encourager des designers d’ici, histoire de les faire rayonner. Les noms qui sont revenus le plus souvent? Yasmine Wasfy de la Boutique Lustre, une marque vue sur Josée Deschênes et Gabrielle Fontaine, ainsi qu’Anomal Couture, portée par Hélène Bourgeois-Leclerc, Julie Ringuette et Émily Bégin.

Julie Ringuette

Photo: Paméla Lajeunesse

C’est la styliste Mélanie Larivière, qui habille également Pascal Morrissette, qui a proposé à Julie Ringuette ce look signé Anomal Couture.

Marianne Fortier

Photo: Paméla Lajeunesse

La comédienne, en nomination pour la série Nous dans la catégorie de meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle, a emprunté sa robe à une amie. Sur le tapis rouge, elle a raconté à Métro avoir cessé d’acheter des vêtements neufs depuis quelques années dans l’objectif de consommer moins.

Léanne Désilets

Photo: Paméla Lajeunesse

La jeune comédienne a créé son look elle-même à partir d’un excentrique col de fausse fourrure vert déniché en friperie. Une robe de la boutique indépendante montréalaise Editorial et des souliers de la marque québécoise L’intervalle complétaient sa tenue.

Bianca Gervais

Photo: Paméla Lajeunesse

L’animatrice et comédienne, qui était nommée pour son rôle de soutien dans Les moments parfaits, avait une fois de plus créé son look avec l’aide de sa sœur et styliste Erica Gervais. Cette fois, elles se sont amusées en jouant avec des morceaux vintage!

Émily Bégin

Photo: Paméla Lajeunesse

Comme son conjoint Guillaume Lemay-Thivierge (qui a créé tout un malaise lors du gala), Émily Bégin a fait confiance au styliste Andrew McNally, qui l’a habillée d’un ensemble Anomal Couture.

Gabrielle Fontaine

Photo: Paméla Lajeunesse

La comédienne, que les enfants prennent plaisir à suivre dans Passe-Partout, était une fois de plus habillée par la Boutique Lustre. Pour la remercier de sa fidélité, on lui a offert une création sur mesure!

Phil Roy

Photo: Paméla Lajeunesse

Phil Roy a pigé dans sa garde-robe de Qui sait chanter? et en a tiré le veston qu’on le verra porter au spécial Noël de l’émission. Christine Morency a «fait ce [qu’elle a] pu avec ce [qu’elle a]» , tandis qu’Alexis Martin a choisi de remettre quelque chose qu’il avait déjà, un complet de chez Simons qu’il met «pour faire plaisir à [sa] blonde ou [sa] mère»!