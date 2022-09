Les plus beaux looks du tapis rouge des Gémeaux 2022

Cette 37e édition du gala des Prix Gémeaux marquait un retour sur les tapis rouges pour plusieurs artistes, qui en ont profité pour épater la galerie après deux années pandémiques passées en jogging et autre linge mou. Alors qu’on récompensait le meilleur de la télévision au Québec, on a pu voir défiler bon nombre de créations de designers d’ici et d’ailleurs.

Anne-Élisabeth Bossé

Photo: Paméla Lajeunesse

Anne-Élisabeth Bossé, en nomination pour le meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique pour sa performance dans Plan B, était d’un chic fou dans ce look Mara Hoffman pensé par sa fidèle styliste Vanessa Giroux.

Léa Clermont -Dion

Photo: Paméla Lajeunesse

La documentariste derrière Je vous salue salope, qui était au gala pour présenter un prix, était tout en beauté et en simplicité dans cette robe de style nuisette de la marque durable montréalaise Silk and Laundry.

Valérie Roberts

Photo: Paméla Lajeunesse

L’animatrice, qui était nommée pour son travail dans l’émission Derrière la photo, était vêtue de la tête aux pieds en Monse, une marque new yorkaise que lui a fait découvrir sa styliste. En rigolant, Valérie Roberts a admis que cet ensemble, incluant des gants et un corset, n’était pas d’un grand confort… mais c’était beau!

Evelyne Brochu

Photo: Paméla Lajeunesse

La comédienne était vêtue de crème de la tête aux pieds. Sa robe, toute de transparence et de volants, lui conférait des airs enchanteurs avec sa parfaite chevelure, passée par les doigts de fées du coiffeur David D’Amours.

Mélanie Pilon

Photo: Paméla Lajeunesse

Qui a dit qu’il fallait se casser la tête pour magasiner une tenue pour un gala? Mélanie Pilon est tombée sur cette robe satinée à motifs lors d’un voyage au Panama, et la vie a fait qu’elle a trouvé le moment idéal pour la porter.

Marianne Verville

Photo: Paméla Lajeunesse

L’actrice a osé un look audacieux basé sur une veste Terrana Studio dénichée à Florence. À cela, elle a ajouté une bodychain crée par son amie Laurence Guay, en plus de pantalons et de souliers de friperie. Le tout était parfaitement uni par sa mise en beauté signée Alex M. Dauphin.

Ludivine Reding

Photo: Paméla Lajeunesse

Celle qu’on peut voir dans la nouvelle quotidienne Stat portait une petite robe noire signée par la designer albanaise Nensi Dojaka. À ses côtés, on a pu voir Marie-Ève Beauregard ainsi que Dominik Dagenais, qui portait des bijoux créés par Gabriel Normandeau.

Valérie Chevalier

Photo: Paméla Lajeunesse

En nomination pour sa coanimation dans l’émission jeunesse Cochon Dingue, l’animatrice portait une création de la maison québécoise La Fille de Priam.

Stéphane Bellavance

Photo: Paméla Lajeunesse

L’animateur était présent sur le tapis rouge en étant accompagné de son fils. Mieux encore: ils se sont tous les deux faits habiller par la marque montréalaise École de pensée.

Julie Snyder

Photo: Paméla Lajeunesse

Toujours parfaitement élégante et jamais bien loin d’une tenue griffée, Julie Snyder a foulé le tapis rouge avec une robe Yves Saint Laurent. Végétarienne depuis belle lurette, elle a tenu à préciser que c’est de la fausse fourrure qu’on peut voir sur la bordure.