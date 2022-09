Les finalistes des prix Gémeaux 2022

Le 37e gala des Gémeaux, qui récompense les talents de la télévision québécoise, se déroule ce soir, dès 20h au Théâtre Maisonneuve et direct sur ICI TÉLÉ. Voici une liste des finalistes et les lauréat.e.s dans les principales catégories.

Pour une troisième année consécutive, c’est Véronique Cloutier qui sera à la barre des prix Gémeaux.

L’animatrice pourra compter sur la participation de nombreuses personnalités pour la présentation des différents prix, dont Chantal Machabée, Pierre Bruneau, Mélanie Maynard, Jean-Michel Anctil, Évelyne Brochu, Kevin Raphaël, Hélène Bourgeois Leclerc, Simon Boulerice et Rémi-Pierre Paquin.

Les drag queens Rita Baga, Mona de Grenoble et Barbada de Barbades seront pour leur part réunies dans une prestation au courant de la soirée.

Les séries C’est comme ça que je t’aime et Audrey est revenue dominent les nominations des 37èmes Prix Gémeaux avec 13 citations chacune. Au gala d’ouverture, qui s’est déroulé cet après-midi, les deux œuvres se sont mérité chacune trois prix: meilleur montage – fiction, meilleure réalisation et meilleur texte – dramatique pour C’est comme ça que je t’aime et meilleure comédie, meilleure réalisation – comédie et meilleur texte – comédie pour Audrey est revenue.

Au gala des artisans, qui s’est tenu jeudi soir, la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime et La soirée Mammouth 2021 se sont démarquées avec chacun six trophées.

Le public peut voter jusqu’à 21h parmi les 20 productions coup de cœur pour laquelle se méritera le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco sur la plateforme de vote.

Meilleure série dramatique

Aller simple (Sphère Média)

C’est comme ça que je t’aime – Saison 2 (Productions Casablanca)

Le temps des framboises (Trio Orange)

Une affaire criminelle – Saison 1 (Les Productions Sovimage)

Virage (KOTV)

Meilleure série dramatique annuelle

District 31 (Aetios Productions)

L’échappée – Saison 6 (Amalga)

Les moments parfaits (Encore Télévision)

Nous (Duo Productions)

Toute la vie (Aetios Productions)

Meilleure comédie

Audrey est revenue (Pixcom)

(Pixcom) L’oeil du cyclone – Saison 2 (KOTV)

Les mecs – Saison 2 (A Media)

Sans rendez-vous (Aetios Productions)

Survivre à ses enfants (Avanti Groupe)

Meilleure spéciale humoristique

À l’année prochaine (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Bye Bye 2021 (A Media)

Gala Les Oliviers (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ / APIH)

Infoman 2021 (Zone3)

(Zone3) Le grand ménage des fêtes 2021 (Productions l’Entrepôt)

Meilleure série humoristique

Club Soly (Encore Télévision)

Entre deux draps – Saison 2 (KOTV)

Infoman – Saison 22 (Zone3)

(Zone3) Punch club (St Laurent TV International)

Rire sans tabous – Saison 3 (Attraction)

Meilleure spéciale de variétés ou des arts de la scène

En direct de l’univers – Saison 13 spécial jour de l’an (Attraction)

(Attraction) Une relâche de rêve avec Émile Bilodeau BILODEAU (Productions Déferlantes)

Le grand spectacle de la fête nationale 2021 – Vivre le Québec tissé serré (ComediHa! (SISMYK))

Les flots de Petite-Vallée (Productions Déferlantes)

Marjo – Amoureuse (Productions Déferlantes)

Meilleure série de variétés ou des arts de la scène

En direct de l’univers – SAISON 13 (Attraction)

(Attraction) La belle tournée (Groupe Fair-Play)

Le prochain stand-up (Juste pour rire TV)

Révolution – Saison 3 (Groupe Fair-Play)

Salebarbes aux îles (KOTV)

Meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show

Bonsoir bonsoir – Saison 4 (La production est encore jeune)

Ça finit bien la semaine – Saison 12 (Société Générale de Production)

La tour – Saison 2 (Trio Orange)

La vraie nature (Productions Déferlantes)

Tout le monde en parle (A Media / Le gars de la TV / ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Meilleur jeu

100 génies – Saison 3 (Groupe Fair-Play)

(Groupe Fair-Play) Au suivant! – Saison 7 (Productions Pixcom)

Les imposteurs (Juste pour rire TV)

Les petits tannants – Saison 1 (Sphère Média / ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Qui sait chanter? (Productions ToRoS)

Meilleure téléréalité

Chef de bois (Toast Média)

(Toast Média) Dans l’oeil du dragon – Saison 10 (Attraction / ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

L’amour est dans le pré – Saison 10 (Attraction)

Occupation double dans l’Ouest (Productions ToRoS)

Star académie – La quotidienne (Productions Déferlantes)

Meilleur magazine culturel

C’est juste de la TV – Saison 15 (URBANIA)

Cette année-là – Saison 4 (Avanti Groupe)

L’autre midi à la table d’à côté – Saison 2 (Zone3)

La revue culturelle 2021 (Pamplemousse Média)

Pour emporter – Saison 4 (Pamplemousse Média)

Meilleure série ou spéciale d’affaires publiques

Découverte(ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Deux ans de pandémie :Où en est la science ? (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Enquête (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

La facture – Saison 27 (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

La semaine verte – Saison 51 (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Meilleure émission ou série jeunesse fiction: 12 ans et moins

Défense d’entrer ! (GAÉA FILMS/CHRISTAL FILMS PRODUCTIONS)

Famille magique (Prestigo Médias)

L’effet secondaire (Zone3)

La vie compliquée de Léa Olivier (Encore Télévision / SLALOM)

Passe-partout – Saison 4 (Attraction)

Meilleure émission ou série jeunesse fiction : 13 à 17 ans

Le 422 – Saison 2 (Blachfilms)

Les petits rois (Zone3)

Lou et Sophie (Passez Go)

Pour toujours plus un jour – Saison 2 (Passez Go)

Six degrés (Encore Télévision)

Meilleur premier rôle masculin: série dramatique

Luc Picard – Aller simple

Steve Laplante – Après

Edison Ruiz – Le temps des framboises

Vincent Leclerc – Plan B – Saison 3

Vincent Leclerc – Sortez-moi de moi

Meilleur premier rôle masculin: série dramatique annuelle

Danny Gilmore – Alertes – Saison 2

Guy Jodoin – Alertes – Saison 2

Frédéric Pierre – Alertes – Saison 2

Émile Proulx-Cloutier – Les moments parfaits

Roy Dupuis – Toute la vie

Meilleur premier rôle masculin: comédie

Denis Bouchard – Audrey est revenue

Guy Nadon – La Maison-Bleue – Saison 3

Michel Charette – Le bonheur

Alexis Martin – Les mecs – Saison 2

Mani Soleymanlou – Survivre à ses enfants

Meilleur premier rôle féminin: série dramatique

Marilyn Castonguay – C’est comme ça que je t’aime – Saison 2

Martine Francke – Le monde de Gabrielle Roy

Sandrine Bisson – Le temps des framboises

Anne-Élisabeth Bossé – Plan B – Saison 3

Céline Bonnier – Une affaire criminelle – Saison 1

Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle

Sophie Prégent – Alertes – Saison 2

Chantal Fontaine – L’échappée – Saison 6

Marianne Fortier – Nous

Laetitia Isambert – Nous

Marina Orsini – Une autre histoire – Saison 4

Meilleur premier rôle féminin: comédie

Florence Longpré – Audrey est revenue

Josée Deschênes – Audrey est revenue

Christine Beaulieu – L’oeil du cyclone – Saison 2

Mélissa Désormeaux-Poulin – Survivre à ses enfants

Rachel Graton – Un lien familial

Meilleur rôle de soutien masculin: série dramatique

Steve Laplante – C’est comme ça que je t’aime – Saison 2 « Épisode 12 – Une jument pour toi ma chérie » (Productions Casablanca)

Lévi Doré – Chaos « Épisode 10 – La vérité » (Amalga / Keep it simple)

Dominik Dagenais – Doute raisonnable « Épisode 4 » (Aetios Productions)

Raymond Bouchard – Une affaire criminelle – SAISON 1 « Épisode 7 – L’affrontement » (Les Productions Sovimage)

Sylvain Marcel – Virage « Épisode 8 – Partir quelque part » (KOTV)

Meilleur rôle de soutien masculin: série dramatique annuelle

Pierre-Yves Cardinal – L’échappée – Saison 6 « Épisode 124 – Marie-Louise » (Amalga)

Martin Drainville – L’échappée – Saison 6 « Épisode 138 – Alibis » (Amalga)

Patrick Goyette – Nous « Épisode 4 – Sans jugement et avec humanité » (Duo Productions)

Paul Ahmarani – Toute la vie « Épisode 63 » (Aetios Productions)

Benoît McGinnis – Une autre histoire – Saison 4 « Épisode 76 » (Sphère Média)

Meilleur rôle de soutien masculin: comédie

Martin-David Peters – Audrey est revenue « Épisode 10 – Pas game » (Productions Pixcom)

Dominic St-Laurent – Audrey est revenue « Épisode 8 – Pas du tout Clément » (Productions

Pixcom)

Guillaume Lambert – La confrérie – Saison 1 « Épisode 9 – Hubert » (ComediHa!)

Marc Labrèche – Léo « Épisode 32 – Terre promise » (Encore Télévision)

Steve Laplante – Léo « Épisode 29 – Saint- Valentin » (Encore Télévision)

Hubert Proulx – Léo « Épisode 28 – L’esprit d’équipe » (Encore Télévision)

Meilleur rôle de soutien féminin: série dramatique

Sophie Desmarais – C’est comme ça que je t’aime – Saison 2 « Épisode 15 – Le Gland d’or »

(Productions Casablanca)

Karelle Tremblay – Doute raisonnable « Épisode 1 » (Aetios Productions)

Charlie Fleurant – Le monde de Gabrielle Roy « Épisode 7 – Alicia » (Zone3 / Les Productions Rivard)

Milya Corbeil Gauvreau – Les bracelets rouges « Épisode 9 – Le début de la fin – première partie» (Encore Télévision)

Sandra Dumaresq – Sortez-moi de moi « Épisode 1 – Je suis la solution à tout » (Les productions ALSO)

Meilleur rôle de soutien féminin: série dramatique annuelle

Bianca Gervais – Les moments parfaits « Épisode 24 – Une grosse – pardon – une grande nouvelle » (Encore Télévision)

Élise Guilbault – Nous « Épisode 10 – Mai 1997, Hôpital Courcelle » (Duo Productions)

Laurie Babin – Toute la vie « Épisode 63 » (Aetios Productions)

Marie-Ève Beauregard – Toute la vie « Épisode 58 » (Aetios Productions)

Larissa Corriveau – Toute la vie « Épisode 53 » (Aetios Productions)

Meilleur rôle de soutien féminin: comédie

Joanie Guérin – Audrey est revenue « Épisode 5 – Line Monty » (Productions Pixcom)

Florence Longpré – La confrérie – Saison 1 « Épisode 12 – Un plan en deux étapes » (ComediHa!)

Geneviève Schmidt – La Maison-Bleue – Saison 3 « Épisode 5 » (KOTV)

Micheline Bernard – Léo « Épisode 34 – Les dés sont jetés » (Encore Télévision)

Sonia Cordeau – Léo « Épisode 27 – Petit Paul » (Encore Télévision)