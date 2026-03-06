Visite guidée des oeuvres d’art du Fairmont Le Reine Elizabeth

Le Fairmont Reine Elizabeth, hôtel emblématique du centre-ville de Montréal, offre maintenant une visite guidée de son impressionnante collection d’œuvres d’art accessibles au public. Les visites sont offertes par Tours Carpe Diem Montréal.

Les visites guidées, d’une durée de 90 minutes, invitent les participants à se promener à travers plusieurs étages de l’hôtel pour admirer une sélection d’œuvres d’art. Mélanie Renaud, fondatrice de Tours Carpe Diem Montréal, guide ces visites. Passionnée par l’art public et fascinée par les œuvres présentes dans l’espace urbain, elle partage son enthousiasme avec les visiteurs, leur faisant découvrir les œuvres artistiques cachées de la ville.

Les visites sont proposées en français et en anglais, se déroulant à certaines dates entre le 21 mars et le 16 avril. Les participants peuvent ainsi apprécier l’art dans un cadre inattendu, enrichissant leur expérience culturelle.

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