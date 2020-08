Gotham Knights se déploie officiellement

Toutes les infos sur Gotham Knights

Warner Bros. Games Montréal vient enfin dévoiler Gotham Knights le projet sur lequel les équipes planchent depuis plusieurs années. La prémisse est aussi sombre que la ville dans laquelle elle se déroule. Batman est mort. Il incombe donc à ses disciples de reprendre le flambeau.

On retrouve donc Batgirl, alias Barbara Gordon, la fille de Jim Gordon, l’illustre commissaire décédé depuis et grand allié de Batman. Elle est accompagnée de Nightwing, alias Dick Grayson, il s’agit du premier Robin ayant abandonné sa première identité. À propos de Robin, le nouveau justicier au costume rouge et vert fait également partie de l’équipe. Le groupe de vengeurs masqués se compose enfin de Red Hood, alias Jason Todd. Il est le plus féroce et imprévisible des quatre.

Côté gameplay, Gotham Knights se présente comme un jeu en monde ouvert. On peut profiter du jeu seul ou en coop à deux. On choisit notre héros en début d’aventure qui dispose de compétences qui lui sont propres. Batgirl par exemple dispose d’un grappin tandis que Robin peut se téléporter et ainsi couvrir de grandes distances rapidement. Chacun d’eux est également très doué pour le combat rapproché comme l’était feu-Bruce Wayne.

On nous promet de nombreux bat-gadgets variés pour différentes missions. Notons par exemple que les héros pourront se déplacer à moto pour rejoindre les différents coins de la ville plus rapidement. On est donc plus proche de Marvel’s Spider-Man que d’Avengers.

On note également la présence d’un système de points d’expérience et donc de progression. On présume que l’on aura un arbre de compétences pour débloquer de nouvelles habiletés au fur et à mesure de l’aventure.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca