Ubisoft à l’assaut de la blockchain dans l’écosystème Tezos

Ubisoft valide les transactions dans l’écosystème Tezos

La blockchain, ce buzzword qui revient comme un boomerang cette année, est une technologie qui a fait ses preuves. Quelques jeux vidéo l’utilisent de manière plus ou moins bonne mais j’y reviendrai dans un autre article. Aujourd’hui je vais vous plutôt vous parler de l’implication de l’éditeur français Ubisoft dans la blockchain et plus précisément dans l’écosystème Tezos (aucun lien avec le fondateur d’Amazon). Les créateurs d’Assassin’s Creed, via leur laboratoire d’innovation stratégique, sont en passe de devenir « corporate baker », c’est-à-dire qu’ils vont se joindre à un groupe d’utilisateurs pour valider et authentifier les transactions et les ajouter aux blocs sur le réseau. C’est peu ou prou la même chose que les mineurs sur le réseau Bitcoin. La différence est que tout se déroule de manière virtuelle sur le réseau Tezos. Pas besoin de carte graphique dernier cri ni de consommer une quantité d’électricité qui pourrait alimenter Sainte-Adèle pendant un mois.

Ubisoft pourra, de plus, distribuer des récompenses dans les porte-monnaies virtuels de ceux qui mettent la cryptomonnaie associée, XTZ, classée 38ème, à disposition pour faciliter les validations (procédé appelé « staking »). Ce n’est d’ailleurs pas la seule entreprise française qui s’intéresse à ce projet et ce réseau. La société générale via sa filiale Forge va émettre des jetons de sécurité (« security tokens ») afin de proposer différents produits financiers basés sur la blockchain et le réseau Tezos.

L’arrivée d’Ubisoft est donc une excellente nouvelle tant pour la communauté Tezos, la communauté de la cryptomonnaie et même la communauté des gamers. Non seulement c’est la preuve qu’un géant comme Ubisoft s’intéresse à ces nouvelles technologies mais en plus on pourrait peut-être bientôt en bénéficier dans les jeux sous formes de NFT, des jetons qui peuvent prendre différentes formes et transcender les jeux. L’avenir est en marche!

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca