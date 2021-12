Un Noël solidaire dans le Sud-Ouest

La générosité et le partage sont à l’honneur dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Notamment durant la période des fêtes de fin d’année.



Plusieurs associations, collectifs et organismes communautaires s’organisent pour créer des évènements solidaires. Et offrir un Noël le plus digne possible, à ceux qui n’en auraient pas les moyens, ou seraient isolés.

Quartier Saint-Henri/Petite-Bourgogne

La Mission Bon Accueil organise ce samedi 4 décembre 2021 de 10h30 à 12h00 sa distribution annuelle de jouets » Noël pour tous » pour les familles vulnérables auxquelles elle vient en aide.

Fondée en 1892, la Mission Bon Accueil offre une multitude de programmes, pour appuyer les personnes en situation d’itinérance, les familles, et les mères et jeunes à risque.

De son côté, l’organisme communautaire Famijeunes lance sa guignolée annuelle et invite la population à fournir des denrées non périssables à l’accueil de Famijeunes au 3904 Notre-Dame Ouest.

Famijeunes est né il y a 40 ans, d’une initiative des parents du quartier, afin de répondre aux besoins de familles monoparentales qui se retrouvent dans une situation financière difficile.

Quartier Ville-Émard

Les parents de l’Organisme de Participation de Parents (OPP) de l’école Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (NDPS) souhaitent offrir des paniers alimentaires aux familles de l’école NDPS qui en feront la demande.

Jusqu’au 10 décembre, la population peut déposer des denrées non périssables, ou des bons d’achats d’une épicerie du quartier, dans la boite localisée à l’entrée du Service de garde de l’école NDPS.

L’objectif est de permettre aux enfants d’avoir accès à des aliments qui répondent à leurs besoins nutritionnels, même durant les vacances scolaires et l’arrêt de certains services.

Quartier Pointe-Saint-Charles

L’organisme Loisirs et Culture Sud-Ouest (LCSO) organise une collecte de jouets en vue d’offrir des jouets lors de l’événement de Noël qui se tiendra le 19 décembre prochain.

LCSO fait appel aux dons afin d’offrir aux familles une plus grande variété de jouets à échanger durant la fête de Noël.

Il est possible de déposer ses jouets au bureau du service à la clientèle au Centre Saint-Charles, durant les heures d’ouverture.