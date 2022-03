Renouvellement de mandat pour le PDG du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Le conseil des ministres du Québec a confirmé mercredi le renouvellement du mandat du président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Lawrence Rosenberg.

En poste depuis 2015, M. Rosenberg obtient ainsi un nouveau mandat de quatre ans. Celui-ci débutera le 1er avril 2022.

Avant d’être nommé PDG du CIUSSS, M. Rosenberg avait occupé différentes fonctions de direction dans le réseau de la santé. Il a notamment été directeur des services de chirurgie à l’Hôpital général juif, directeur de la recherche chirurgicale à l’Université McGill, directeur de la transplantation à l’Hôpital général de Montréal et directeur général de l’Hôpital général juif.

«Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années, alors que nous allons effectuer des changements pour offrir à la population des services et des soins de santé plus humains et plus performants. Comme PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, M. Rosenberg a toute ma confiance pour la poursuite du travail amorcé», a mentionné le ministre de la Santé, Christian Dubé, par voie de communiqué.

En septembre 2020, il s’était retrouvé au cœur d’une controverse après avoir affirmé que la COVID-19 n’était pas plus dangereuse qu’une grippe saisonnière. Dernièrement, le magazine américain Industry Era l’a nommé parmi les PDG les plus inspirants de 2021 en soulignant notamment son souci du détail et son intégrité.