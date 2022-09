La restauration du moulin à vent de Pointe-Claire: un grand pas de franchi

Le maire de la Ville de Pointe-Claire, Tim Thomas, et les membres du conseil municipal ont déposé, lors de la séance ordinaire du 6 septembre, une entente de principe à être signée entre la Ville de Pointe-Claire et l’archevêché de Montréal pour la restauration et la préservation du moulin de Pointe-Claire.

Lorsqu’elle sera signée, l’entente confirmera une contribution financière de la Ville pour un montant maximum de 967 761 $. La contribution de l’archevêché pourrait atteindre un montant similaire dans un avenir rapproché.

Le moulin à vent de Pointe-Claire a été classé au patrimoine historique par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en 1983. L’archevêché a déposé une demande de subvention dans le cadre du programme Restauration d’un bien patrimonial immobilier.

Les travaux de restauration consistent notamment à reconstruire un mécanisme d’époque à l’intérieur du bâtiment et à rénover l’esthétique extérieure du moulin incluant le toit et les pales.

L’emblème de Pointe-Claire

« Le moulin de Pointe-Claire est à la fois l’emblème de notre ville et un édifice patrimonial unique. Sa restauration fera revivre plus de 300 ans d’histoire pour les générations actuelles et futures de résidents de Pointe-Claire « , a déclaré le président de la Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire (SSPPC), Andrew Swidzinski.

« Au cours de la dernière année, notre Société a participé aux discussions avec l’archidiocèse et la Ville qui ont mené à cette annonce et nous avons hâte de continuer à collaborer et à recueillir des dons privés à l’appui de ce projet excitant», poursuit-il.

Construit en 1710, le moulin à vent est un véritable symbole de la ville. Le moulin est aujourd’hui l’un des 18 restants qui datent de l’époque de la Nouvelle-France au Québec.

Réaction de l’archevêché

Le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas a souligné l’importance de cette entente pour les générations futures. «Le terrain et le bâtiment étant de propriété privée, l’accès public sera assuré pour permettre à toutes et à tous d’apprécier notre histoire de même que la magnifique vue qu’offre le site de la pointe Claire».

L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a pour sa part mentionné que «depuis un an, nous travaillons avec divers professionnels et la communauté locale pour mettre sur pied une solution optimale en vue de préserver le moulin à vent ».