Début de la Grande collecte de denrées à RDP-PAT

La population de l’arrondissement aura jusqu’au 8 décembre pour donner des denrées non-périssables afin de permettre à des familles moins fortunées de profiter du temps des Fêtes.

Les denrées seront recueillies par les organismes Cuisine Collective À Toute Vapeur, Action Secours Vie d’Espoir ainsi que le comité de suivi du dépannage alimentaire de RDP – composé des organismes Centre de promotion communautaire Le Phare, le Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies, 1, 2, 3 Go de RDP et le Magasin Partage de RDP.

«Nous sommes dans un contexte inflationniste, tout coûte de plus en plus cher et, malheureusement, cela entraîne des conséquences sociales, a déclaré la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, lors du lancement de la Grande collecte. Il y a des familles pour qui le plus beau des cadeaux de Noël serait de ne pas avoir une table vide pour le temps des fêtes. L’an passé, avec les dons recueillis, ce sont quelque 1070 familles ou personnes seules de RDP-PAT qui avaient pu recevoir un panier grâce à cette Grande collecte! Il n’y a pas de petits dons: chaque don contribue à faire une réelle différence dans la vie de centaines de familles de l’arrondissement! Faisons preuve de solidarité et de générosité!»

La liste des lieux où donner se trouve ici.