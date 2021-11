La Grande collecte: 6 endroits où faire des dons pour les Fêtes dans RDP-PAT

La Grande collecte de dons et de denrées non périssables est de retour dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Du 22 novembre au 10 décembre, les citoyens peuvent effectuer des dons pour aider des familles dans le besoin à passer un temps des fêtes plus joyeux. Des dons en argent ou en denrées périssables et non périssables sont acceptés.

Tous les dons amassés seront répartis entre les organismes Cuisine Collective À Toute Vapeur, Action Secours Vie d’Espoir ainsi que le Collectif de dépannage alimentaire de RDP (composé des organismes Centre de promotion communautaire Le Phare, le Centre d’entraide aux familles de RDP, le Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies, la Maison des jeunes de RDP, le Centre d’Action bénévole de RDP, 1, 2, 3 Go de RDP et le Magasin Partage de RDP).

À Rivière-des-Prairies

Centre de promotion communautaire Le Phare (dons en argent seulement) – 7890 R. Jacques- Rousseau app.1, Montréal – reçus de charité offerts.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies (denrées alimentaires seulement) – 9001, boulevard Perras, Montréal.

À Pointe-aux-Trembles

Cuisine Collective À Toute Vapeur (dons en argent ou en denrées alimentaires)

À l’Église St-Enfant-Jésus située au 11, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Montréal

Action Secours Vie d’Espoir (dons en argent ou en denrées alimentaires) – 35, rue Marien, Montréal-Est – reçus de charité offerts pour les dons de 20 $ et plus.

Maison du citoyen (denrées alimentaires seulement) – 12090, rue Notre-Dame Est, Montréal.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles (denrées alimentaires seulement) – 14001, rue Notre-Dame Est, Montréal.