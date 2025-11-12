LaSalle lance son budget participatif 2025-2026 pour un milieu de vie inclusif

L’arrondissement de LaSalle a annoncé le lancement de la quatrième édition de son budget participatif local, une initiative qui permet aux citoyens de décider de l’utilisation d’une partie du budget municipal. Pour l’année 2025-2026, une enveloppe de 200 000 $ est dédiée à la réalisation de projets proposés par les résidents de LaSalle.

Selon l’arrondissement, ce processus vise à renforcer le sentiment d’appartenance et à promouvoir un milieu de vie accueillant et dynamique.

Sur les 200 000$ alloués, 50 000$ proviennent du Comité de transition écologique de LaSalle (CTÉL) et sont spécifiquement destinés à financer des projets liés à l’écologie. Cette initiative encourage les citoyens à soumettre des idées et à participer activement aux différentes étapes du processus.

Processus en plusieurs étapes

Le processus de budget participatif se déroule en plusieurs étapes. Du 5 au 30 novembre 2025, les idées seront collectées lors d’ateliers d’idéation. Ensuite, en décembre 2025 et janvier 2026, un tri préliminaire et une analyse de recevabilité des idées seront effectués. En février 2026, un atelier de priorisation et de développement des projets aura lieu, suivi d’une analyse de faisabilité technique, réglementaire et financière entre février et avril 2026.

Les projets seront soumis au vote populaire entre mai et juin 2026. Les projets sélectionnés seront officiellement annoncés en juillet 2026, et leur mise en œuvre s’étendra sur 2027-2028.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.