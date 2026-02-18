Stéphane Morency et Joëlle Brodeur coprésidents des prix ESTim 2026

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a annoncé que Stéphane Morency, vice-président Stratégie et Planification chez Fondaction, et Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique, seront les coprésidents de la 38e édition d’ESTim.

Cet événement, prévu pour 2026, est une initiative phare de la CCEM visant à célébrer et promouvoir les réussites économiques de la région.

Fondaction, représenté par Morency, est reconnu pour son engagement envers le développement durable et l’innovation sociale, des valeurs qui résonnent avec les objectifs d’ESTim. De son côté, Joëlle Brodeur, à la tête du Parc olympique, apporte une expertise en gestion d’infrastructures majeures et en organisation d’événements d’envergure, ce qui promet d’enrichir l’édition 2026.

Un événement clé pour l’Est de Montréal

ESTim est un événement annuel qui met en lumière les entreprises et les individus qui contribuent au dynamisme économique de l’Est de Montréal. La 38e édition s’annonce prometteuse avec la participation de deux figures influentes du milieu des affaires montréalais.

«ESTim est un moment privilégié pour célébrer le leadership des entrepreneurs et des organisations qui donnent vie à notre territoire. Je suis heureux que Stéphane Morency et Joëlle Brodeur, des leaders reconnus et inspirants de notre communauté, aient accepté de co-présider cette 38e édition des Prix ESTim», a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

