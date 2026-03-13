Nova Musique inaugure un camp d’été musical à Villeray

L’organisme Nova Musique a annoncé le lancement d’un camp d’été dédié à la création musicale. Ce camp se déroulera au Patro Villeray, du 29 juin au 14 août 2026. Il vise à offrir une expérience immersive aux jeunes passionnés de musique.

Cette initiative commune de Nova Musique et du Patro Villeray vise à offrir aux participants une opportunité unique de développer leurs compétences musicales dans un environnement stimulant et collaboratif. Les ateliers proposés couvriront divers aspects de la création musicale, permettant aux jeunes de s’exprimer artistiquement tout en acquérant de nouvelles compétences.

Le programme du camp d’été est conçu pour être à la fois éducatif et amusant. Les participants auront l’occasion de travailler avec des professionnels de la musique, d’explorer différents genres musicaux et de participer à des projets collaboratifs. Cette approche pratique et interactive vise à encourager la créativité et à renforcer la confiance en soi des jeunes musiciens.

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