Ensemble Montréal mise sur la culture dans Ahuntsic-Cartierville

En cas de victoire dans Ahuntsic-Cartierville, l’équipe de la candidate à la mairie d’arrondissement pour Ensemble Montréal, Chantal Huot s’engage à mettre de l’avant la culture dans le quartier tout en soutenant les artistes locaux.

Mme Huot voudrait notamment offrir plus d’activités culturelles dans les espaces publics de l’arrondissement. Elle souhaiterait également également proposer plus de concerts estivaux gratuits à la population du quartier et se rapprocher des organismes culturels locaux.

«Nous voulons offrir des animations pour mettre de la bonne humeur le long de nos artères commerciales et dans nos parcs. Réalisées par nos artistes professionnels, ces prestations musicales, théâtrales ou de cirque pourront agrémenter la vie des familles et des aînés de notre quartier, surtout après la pandémie», a déclaré la candidate à la mairie de l’arrondissement.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain.