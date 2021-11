Le balado «Les voix de Bordeaux-Cartierville»: un aperçu inédit du quartier

Le balado Les voix de Bordeaux-Cartierville rassemble les témoignages d’une dizaine d’habitants du quartier d’horizons et de parcours divers. Pour accomplir ce travail, 11 ethnographes ont rencontré une centaine de résidents de Bordeaux-Cartierville âgés de 3 à 98 ans venant de 27 pays différents.

Le balado est d’ores et déjà disponible en ligne et sur les plateformes d’écoute. À son écoute, les auditeurs ont la chance d’écouter des histoires d’enfance, d’immigration ou encore de cohabitation. Le projet comporte 10 épisodes et 13 portraits, d’une durée variant entre quatre minutes et une trentaine de minutes. Il a d’ailleurs comme but de servir d’«outil facilitateur de dialogue interculturel et intergénérationnel».

Le balado a été réalisé dans le cadre du Plan d’action concerté en développement social de Bordeaux-Cartierville. Il a bénéficié du financement du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal ainsi que du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Le projet a été conçu par Amplifier en collaboration avec la table de concertation intersectorielle et multiréseaux CLIC.