Des équipements de soccer gratuits pour les jeunes issus des milieux défavorisés

Le YMCA Cartierville accueillera fin novembre une boutique éphémère où des équipements de soccer remis à neuf seront redistribués gratuitement aux jeunes.

Les jeunes passionnés de soccer pourront ainsi magasiner gratuitement différents équipements. Ils y trouveront des crampons, protège-tibias des maillots ou encore des gants pour la prochaine saison. La boutique éphémère distribuera un maximum de quatre articles par jeune.

C’est la Banque de Montréal (BMO) qui est à l’origine du projet. Ce dernier, vise chaque année à redonner à la communauté de soccer et notamment aux jeunes issus de milieux défavorisés.

Le programme Donnez l’avantage #FanFini vise en effet à rendre le soccer plus accessible. La campagne de récolte de don lancée cet été avait permis aux citoyens de donner leurs équipements usagés.

« Avec cette initiative, BMO offrira une deuxième carrière aux équipements de soccer peu utilisés et ainsi, les remettra à de jeunes joueurs et joueuses de soccer en manque de moyens » explique dans un communiqué la directrice principale publicité, Marque et commandites chez BMO, Mélanie Miron.

Les succursales BMO participantes récoltaient directement les dons dans des boîtes prévues à cet effet. Les dons étaient aussi acceptés à la boutique du CF de Montréal et lors d’un match au Stade Saputo le 28 août dernier.

BMO a mandaté l’entreprise Nettoyeur Rapide d’Hochelaga pour remettre à neufs les équipements de soccer récoltés.

En plus des différentes boutiques éphémères, les jeunes passionnés de soccer peuvent magasiner en ligne les articles qui les intéressent. Les organismes communautaires locaux doivent cependant communiquer un code d’accès à leurs utilitaires.