Une vidéoconférence sur l’histoire de la prison de Bordeaux

L’animateur-historique Stéphane Tessier invite la population à assister à une conférence virtuelle via Internet, sur le thème de « l’histoire de la prison de Bordeaux », située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

La conférence propose de découvrir l’histoire de l’établissement qui est étroitement liée à l’histoire du Québec et de Montréal.

Le conférencier abordera aussi l’évolution de la pensée portant sur la réhabilitation du détenu, et partagera des anecdotes comme « Pourquoi confisque-t-on les sachets de ketchup aux détenus ? ».

La prison de Bordeaux construite de 1908 à 1912, selon les plans de l’architecte montréalais Jean-Omer Marchand, est l’Établissement de détention de Montréal.

L’arrivée, à l’époque, de cette prison dans l’ancien village de Bordeaux a marqué l’histoire de ce secteur.

Cette conférence publique se déroulera en direct, via l’outil Zoom, le 19 janvier 2022 à 19h pour un tarif de 5$.

Il est possible d’avoir des informations supplémentaires sur cette vidéoconférence en envoyant un courriel à l’adresse skawanoti@videotron.ca et les inscriptions se font sur le site internet https://www.eventbrite.ca/…/billets-conference-zoom.

Stéphane Tessier est un conférencier, conteur, animateur-historique, guide et chercheur.

Via le mode de transmission du conte et de la légende, il raconte le passé et souhaite faire découvrir la richesse de l’histoire et du patrimoine montréalais et lavallois.