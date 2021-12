Un hiver d’activités extérieures au Parcours Gouin

Le Parcours Gouin situé dans le quartier d’Ahuntsic propose toute une programmation hivernale d’activités à l’extérieur.

Situé à seulement cinq minutes de la station de métro Henri-Bourassa, le Parcours Gouin est un site récréotouristique à vocation environnementale, le long des berges de la rivière des Prairies.

Il est connu pour ses réseaux cyclables et navigables, dispose de 15 kilomètres de berges et rassemble 16 parcs riverains, ainsi que 3 parcs-nature.

Du sport pour toute la famille

La programmation hivernale des activités hebdomadaires reprendra à partir du lundi 3 janvier jusqu’au 20 mars.

Les initiations au ski de fond seront organisées au parc Raimbault les samedis et dimanches du 8 janvier au 6 mars de 10h30 à 11h30.

En une heure, il est possible d’apprendre les bases du ski de fond et de profiter de l’équipement complet (bottes, skis, bâtons) pour une heure supplémentaire après le cours. Le prix du billet familial est de 60 $, et un billet adulte coûte 30 $.

Pour travailler sa souplesse et sa respiration, des séances de yoga neige en pleine nature sont aussi organisées, les dimanches du 9 janvier au 20 mars de 10h15 à 11h.

Des matinées nature sur différents thèmes sont également programmées pour les enfants, les dimanches bimensuels du 9 janvier au 20 mars de 10h à 10h30 pour les 3-5 ans et de 11h à 12h pour les 6-10 ans.

La sortie en raquettes peut aussi être une activité plus sportive qu’il n’y paraît, avec l’activité Cardio-raquette. Cet entraînement de 60 minutes pour toute la famille en raquettes allie des exercices cardiovasculaires et musculaires. Cardio-raquette est au programme les samedis 8 et 22 janvier, et 5 et 19 février de 10h15 à 11h15. Les raquettes seront prêtées gratuitement par l’organisme GUEPE.

Pour toutes ces activités extérieures, l’inscription est obligatoire au 514 872-6196 ou par courriel au parcoursgouin@guepe.qc.ca

L’équipe du Parcours Gouin est située au pavillon d’accueil, et veille au bon déroulement des différentes activités.

COVID-19

Compte tenu du contexte sanitaire et des dernières mesures annoncées par le gouvernement, les ateliers de yoga post-natal, le taï-chi et les après-midi tricot devraient être annulés ou organisés différemment en virtuel.

Les conférences et les événements rassembleurs, comme la soirée féerique sur glace le vendredi 11 février, la fête d’hiver le samedi 19, et le ciné-pyjama vendredi 4 mars, doivent également être confirmés.

Les informations seront actualisées et communiquées partir du début du mois de janvier 2022.