Voici ce qui a été annoncé au dernier conseil d’arrondissement

Le dernier conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville s’est déroulé le 13 décembre dernier. À l’issue de cette rencontre, plusieurs investissements ont été annoncés.

Le conseil a approuvé des conventions de services d’une durée d’un an accompagnées d’un soutien financier qui totalise 535 330 $ à 12 organismes en sports et loisirs. Selon l’Arrondissement, cet investissement «[aidera] les organismes à poursuivre leur offre de services à la population d’Ahuntsic-Cartierville».

L’Arrondissement s’est également entendu sur une convention de services d’une durée d’un an et a autorisé une aide financière de 27 384 $ à Solidarité Ahuntsic. L’organisme vient en aide à des personnes en situation de vulnérabilité et leur prodigue des services de base.

Tout en signant une entente de services avec l’organisme Ville en Vert, le conseil a aussi autorisé une dépense totale de 505 770 $ pour la réalisation du programme Éco-quartier.

Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville a reçu un soutien financier de 167 629 $ afin de mettre sur pied le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. L’organisme vise à «promouvoir la sécurité et le sentiment de sécurité dans la communauté» en misant sur la prévention, la sensibilisation et la mobilisation de la population.

Afin de soutenir l’aide alimentaire hivernale, le conseil a versé 3500 $ à l’organisme Service de nutrition et d’action communautaire et 1500 $ à La Corbeille Bordeaux-Cartierville. Les deux organismes viennent en aide aux personnes en situation de vulnérabilité de l’arrondissement.

Les élus du conseil ont également signé deux projets de conventions de services entre la Ville de Montréal et les organismes de Loisirs de l’Acadie de Montréal (15 476 $) et Sophie-Barat (28 051,03 $) afin de renouveler les ententes pour permettre à la population du quartier d’avoir accès à des installations sportives.

Changements au règlement d’urbanisme

Le conseil a aussi donné un avis de motion en vue de modifier, lors d’une séance ultérieure, le règlement d’urbanisme de l’arrondissement. La modification viserait à « rendre obligatoire l’occupation des locaux situés aux rez-de-chaussée des bâtiments de la rue Fleury Ouest, entre la rue Meilleur, à l’ouest, et le boulevard Saint-Laurent, à l’est à l’exception des bâtiments occupés exclusivement à des fins d’habitation en date du 13 décembre 2021.»

Enfin, il a été annoncé que le conseil tiendrait plusieurs séances itinérantes en 2022. Ainsi, les séances du 14 mars, 9 mai, 12 septembre et 11 octobre se tiendront à la maison de la culture Ahuntsic, les séances du 11 avril et du 7 juin auront lieu au YMCA Cartierville et la séance du 4 juillet devrait avoir lieu au parc des Hirondelles.