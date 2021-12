La patinoire du parc De Mésy est ouverte

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville annonce que la patinoire Bleu Blanc Bouge de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, située au parc De Mésy, est désormais ouverte, jusqu’à la mi-mars.

Le programme Bleu Blanc Bouge, projet phare de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, vise à construire des patinoires extérieures communautaires réfrigérées pour les jeunes.

La patinoire Bleu Blanc Bouge (BBB) est dotée d’un système de réfrigération des plus modernes et offre une qualité de glace qui atteint les standards professionnels.

Sur place, il est possible de se faire prêter gratuitement plusieurs accessoires, comme des patins, des bâtons de hockey, des rondelles ou encore un casque.

COVID-19

En raison des nouvelles mesures sanitaires décrétées par le gouvernement, la capacité d’accueil du pavillon est limitée à 15 personnes.

Le passeport vaccinal est requis pour les personnes de 13 ans et plus qui participent à l’activité «animation» organisée les samedis et dimanches, et pour laquelle l’inscription est nécessaire.

Attention: pendant la période des Fêtes, la patinoire sera fermée au public les vendredis 24 et 31 décembre après 18h, les samedis 25 décembre et 1er janvier toute la journée ainsi que les dimanches 26 décembre et 2 janvier toute la journée.

Des animations les fins de semaine

L’activité «animation» est organisée tous les samedis et dimanches de 10h à 12h pour les jeunes de 5 à 11 ans et ceux de 12 ans et plus. L’initiation au patin est notamment possible et le prêt d’équipement est offert à cette occasion.

L’inscription à ces activités «animation» est obligatoire, tout comme le passeport vaccinal.

Conditions météo à surveiller

Le surfaçage de la patinoire est effectué périodiquement selon les conditions météorologiques.

En fonction des ces conditions, l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville se réserve le droit de fermer la patinoire Bleu Blanc Bouge au public en tout temps, sans préavis.

Avant de se déplacer, il est possible de consulter les conditions des sites hivernaux sur le site Internet de la Ville de Montréal.